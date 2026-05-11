Tasas de Bancolombia y Davivienda para crédito de vivienda en mayo de 2026: ¿cuál es más baja?

¿Pensando en comprar vivienda? El costo del crédito hipotecario sigue siendo una de las variables que más pesa al momento de tomar la decisión de comprar casa o apartamento en Colombia. En 2026, los bancos mantienen tasas que reflejan el nivel de la inflación, la tasa del Banco de la República y el perfil de cada solicitante. Bancolombia y Davivienda concentran una parte amplia de la cartera hipotecaria del país y, por esa razón, suelen encabezar las comparaciones cuando se analizan condiciones de financiamiento.



Durante los primeros meses de 2026, el mercado hipotecario mostró una fase de estabilidad. Actualmente, la tasa de intervención del Banco de la República se ubica en 11,25%, lo que influyó en el costo del dinero que captan y prestan las entidades financieras. Como resultado, las tasas de los créditos de vivienda en pesos se encuentran, en promedio, entre 12% y 13% efectivo anual, con diferencias según si el inmueble es VIS o No VIS, el plazo y el monto financiado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En este escenario, comparar bancos permite identificar brechas que, aunque parezcan pequeñas en porcentaje, se traducen en millones de pesos a lo largo de 15 o 20 años de pago. En esta oportunidad, Noticias Caracol le cuenta cuáles son las tasas de interés de Bancolombia y Davivienda tanto para créditos hipotecarios como para leasing habitacional.



Crédito de vivienda de Bancolombia

La entidad explicó en su sitio web cuáles son las tasas de interés que se están manejando en 2026:



Tasas para crédito de vivienda en UVR

En los créditos en UVR, el valor de la cuota se ajusta con la inflación. El plazo del crédito puede elegirse entre 5 y 30 años y existen dos formas de pago:



Abono constante a capital en UVR

El capital comienza a bajar desde la primera cuota.

La cuota inicial es más alta.

El valor de la cuota disminuye mes a mes.

Cuota constante en UVR

Las cuotas comienzan siendo más bajas en pesos.

El valor de la cuota va aumentando con el tiempo mientras dure el crédito.

Tasas según el valor del inmueble

Vivienda VIS (hasta $262.635.750)



Tasa efectiva anual desde: UVR + 6,80 %

Tasa mes vencido desde: UVR + 0,55 %

Vivienda No VIS (más de $262.635.750)



Tasa efectiva anual desde: UVR + 8,30 %

Tasa mes vencido desde: UVR + 0,67 %

Las personas que reciben su nómina en Bancolombia tienen un descuento de 1 % sobre la tasa de interés acordada.



Tasas para crédito de vivienda en pesos

En esta modalidad, la cuota se paga en pesos y mantiene el mismo valor durante todo el crédito. La tasa no cambia en el tiempo. El plazo puede estar entre 5 y 20 años.



Tasas según el valor del inmueble

Vivienda VIS (hasta $262.635.750)



Tasa efectiva anual desde: 14,00 %

Tasa mes vencido desde: 1,10 %

Vivienda No VIS (más de $262.635.750)



Tasa efectiva anual desde: 14,00 %

Tasa mes vencido desde: 1,10 %

Los clientes que tienen su nómina en Bancolombia acceden a un descuento del 1 % sobre la tasa pactada. En el caso del leasing habitacional, Bancolombia informa en su sitio web que el valor de la vivienda debe tener un valor superior a $262.635.750 y la tasa de interés parte desde:



Tasa efectiva anual: 14,00 %

Tasa mes vencido: 1,10 %

Crédito de vivienda con Davivienda

Davivienda explica en su página que financia hasta el 80% del valor si el inmueble es VIS y 70% si no lo es. Estas son las tasas para 2026:



Crédito hipotecario

Vivienda VIS - crédito en pesos

Tasa efectiva anual (E.A.): 13,90 %

Tasa mes vencido (M.V.): 1,09 %

Vivienda VIS - crédito en UVR

Spread efectivo anual: 7,05 %

Spread mes vencido: 0,57 %

Tasa equivalente efectiva anual: 13,00 %

Tasa equivalente mes vencido: 1,02 %

Vivienda No VIS - crédito en pesos

Tasa efectiva anual (E.A.): 13,95 %

Tasa mes vencido (M.V.): 1,09 %

Vivienda No VIS - crédito en UVR

Spread efectivo anual: 9,00 %

Spread mes vencido: 0,72 %

Tasa equivalente efectiva anual: 15,06 %

Tasa equivalente mes vencido: 1,18 %

Leasing habitacional

Vivienda VIS - leasing en pesos

Tasa efectiva anual (E.A.): 13,55 %

Tasa mes vencido (M.V.): 1,06 %

Vivienda VIS - Leasing en UVR

Spread efectivo anual: 7,05 %

Spread mes vencido: 0,57 %

Tasa equivalente efectiva anual: 13,00 %

Tasa equivalente mes vencido: 1,02 %

Vivienda No VIS - Leasing en pesos

Tasa efectiva anual (E.A.): 13,60 %

Tasa mes vencido (M.V.): 1,07 %

Vivienda No VIS - leasing en UVR

Spread efectivo anual: 8,50 %

Spread mes vencido: 0,68 %

Tasa equivalente efectiva anual: 14,53 %

Tasa equivalente mes vencido: 1,14 %

Aunque la pregunta central suele ser cuál banco tiene la tasa más baja, el valor final del crédito depende de otros elementos. Entre ellos están el plazo, el monto financiado, la capacidad de pago y el tipo de vivienda. Un plazo más largo reduce la cuota mensual, pero incrementa el total de intereses pagados. Por su parte, financiar un porcentaje menor del valor del inmueble suele abrir la puerta a tasas ligeramente más bajas.

Con la información disponible para mayo de 2026, Davivienda presenta tasas levemente más bajas que Bancolombia en crédito de vivienda, tanto en pesos como en UVR, para VIS y No VIS. La diferencia no es amplia, pero puede significar un ahorro relevante en el largo plazo. Si le interesa adquirir un crédito de vivienda con alguna de estas entidades, la recomendación es acercarse directamente a las oficinas o contactar un asesor.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL