Tesla llega a Colombia: los precios de los carros que venderá en el país y primeros concesionarios

Tesla, la reconocida compañía de vehículos eléctricos del multimillonario Elon Musk, realiza este 20 de noviembre del 2025 su lanzamiento oficial en Colombia, marcando un hito en la transformación del panorama automotriz nacional. La llegada de la marca da un giro en la batalla por la venta de carros y un impulso adicional a los vehículos que cuentan con dichas tecnologías.

La presentación oficial está a cargo de Karen Scarpetta, la Country Manager de Tesla para Colombia, quien detalló en diálogo con Noticias Caracol los modelos que estarán disponibles y los precios, los cuales calificó como "altamente competitivos".



Estos son los modelos y precios con los que Tesla llega a Colombia

Tesla entra al mercado colombiano con dos de sus vehículos más populares a nivel global: el sedán Modelo 3 y la camioneta Modelo Y (SUV). El propósito de la marca, según Scarpetta, es inundar las calles del país con sus carros. Las dos primeras tiendas estarán ubicadas en el Centro Andino, en Bogotá, y El Tesoro, en Medellín.



El Modelo 3, que es la versión sedán, se lanzará en sus tres versiones con precios que inician desde 109.990.000 pesos.

En tanto, la camioneta Modelo Y parte desde los 119.990.000 pesos.

Scarpetta enfatizó que estos precios y valores buscan hacer posible que miles de familias colombianas puedan acceder por primera vez a vehículos eléctricos que ofrecen alto desempeño y seguridad.

La estrategia de Tesla en Colombia se distingue por su modelo de negocio directo: la compañía operará sin absolutamente ningún intermediario, siendo ellos mismos quienes acompañan al consumidor desde el diseño y la tecnología hasta la distribución y el servicio. Todos los vehículos que llegarán al país serán 100 por ciento importados, aprovechando la capacidad de sus fábricas a nivel mundial.



Las características de los vehículos Tesla

Una de las características más destacadas de la oferta de Tesla es la autonomía de sus vehículos. Para un país con geografía montañosa como Colombia, la autonomía es un factor clave de confianza para los consumidores.



Los vehículos que llegan al país, según Tesla, ofrecen autonomías que superan los 460 kilómetros, llegando hasta los 660 kilómetros en algunas versiones, dependiendo de si se maneja en rutas planas, en la ciudad o fuera de ella. Scarpetta señaló que, por el valor y el precio de los vehículos, no hay otro competidor en el mercado que ofrezca estas cifras de autonomía.

En términos de rendimiento, se piensa que 10 kilómetros de autonomía pueden representar tan solo el 2% de los puntos de carga. Además de la autonomía, la compañía garantiza que las baterías contarán con una garantía de más de 8 años.



Sistema de cargas para los carros Tesla

Conscientes del escepticismo de algunos consumidores sobre la falta de puntos de carga y la infraestructura energética en el país, Tesla no llega solo con vehículos, sino con un "ecosistema completo" de impacto.

La compañía reconoce que la adopción de vehículos eléctricos en Colombia ya es líder en Latinoamérica y busca transformar aún más esta realidad invirtiendo en infraestructura.

Como parte de su estrategia para generar confianza, Tesla lanzará sus primeras estaciones de supercarga (carga rápida) en las ciudades de Bogotá y Medellín. Estas estaciones estarán operativas a inicios del año entrante, coincidiendo con las primeras entregas de los vehículos. La infraestructura de carga está pensada de manera transversal, no solo como un complemento, sino como un elemento fundamental para cambiar la vida de los colombianos de una manera poderosa.

Además de la red de supercarga, los vehículos de Tesla son compatibles con los sistemas de carga tipo 2 y podrán utilizar diferentes accesorios de la marca, como conectores móviles y de casa, facilitando la carga en parqueaderos o en el hogar.



También habrá centros de experiencia y servicio

La compañía abrirá sus primeros dos centros de experiencia: uno en Bogotá y otro en Medellín. A partir de este 21 de noviembre, el público podrá conocer los modelos 3 y Y en el Centro Comercial Andino en Bogotá. Una semana después, estarán recibiendo visitantes en el Centro Comercial El Tesoro en Medellín.

Estos centros de experiencia no serán los únicos puntos de contacto; la infraestructura también incluirá centros de entrega y, crucialmente, centros de servicio que son fundamentales para la vida completa y la relación con el consumidor.

Scarpetta concluyó señalando que la infraestructura está pensada para que las realidades de manejar por todo el país se vuelvan absolutamente asequibles a partir del próximo año, cuando los carros de Tesla inunden las calles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

