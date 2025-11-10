En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Este es el carro eléctrico que más se vende en Colombia: ¿cuánto cuesta?

Este es el carro eléctrico que más se vende en Colombia: ¿cuánto cuesta?

Cada vez más colombianos adquieren carros eléctricos para movilizarse en el país. ¿Cuál es el preferido en el mercado?

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Carros eléctricos
Los carros eléctricos están cada vez más presentes en las vías colombianas -
Foto: Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad