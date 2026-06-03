¿Por qué Tiendas D1, Ara, Ísimo y otros supermercados le piden el número de la cédula al pagar?

En cajas de supermercados como Tiendas D1, Ara, Ísimo y otras cadenas, es común que el cajero pida el número de cédula antes de finalizar la compra. Esta práctica no es un capricho del negocio ni una decisión del cajero. Tiene relación con reglas de la DIAN, con el manejo de facturas y con el registro de las ventas.

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En Colombia, la DIAN exige que muchos comercios manejen la facturación electrónica. Esto significa que cada compra puede quedar registrada en un sistema digital. Para emitir una factura completa, el sistema pide datos del comprador, entre esos el número de documento.

El número de cédula permite que la venta quede asociada a una persona. No siempre es obligatorio para compras pequeñas, pero varios supermercados lo solicitan de forma general para evitar errores en el registro. Así aseguran que la información enviada a la DIAN quede organizada.



¿Cuál es la diferencia entre factura y tiquete de compra?

Cuando una persona no da su cédula, el sistema suele generar un documento simple, conocido como tiquete o factura sin identificación. Este tipo de comprobante cumple una función básica: mostrar el valor pagado. En cambio, cuando se entrega la cédula, se genera una factura con identificación. Esta factura tiene más datos y puede ser usada para algunos trámites, como soportes de gastos personales o procesos contables en el caso de trabajadores independientes o empresas.



Noticias Caracol también habló con el encargado de uno de los puntos Ara en Bogotá, quien señaló que el uso de la cédula también ayuda a los supermercados a llevar un control de sus ventas. Cada transacción queda registrada con más detalle, lo que permite revisar datos en caso de devoluciones o reclamos. Por ejemplo, si una persona necesita cambiar un producto, el sistema puede ubicar la compra con mayor facilidad si está ligada a un número de documento. Esto reduce problemas y evita discusiones en el punto de venta.



Otro punto clave es el uso de la información para programas de clientes. Algunos supermercados usan la cédula para identificar compras frecuentes y ofrecer descuentos o acumulación de puntos.

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Aunque no siempre el cliente se inscribe en un programa, el dato permite al negocio analizar hábitos de compra. Con esto pueden ver qué productos se venden más, en qué horarios, y cómo cambia el consumo. Este análisis no depende solo del nombre de la persona, sino de la relación entre el documento y las compras realizadas en el tiempo.



¿Es obligatorio dar la cédula?

No en todos los casos. Para compras de bajo valor, el cliente puede negarse a dar su número de documento. El comercio igual puede emitir un comprobante simple. Sin embargo, algunos cajeros piden la cédula por rutina o porque el sistema la solicita de forma automática. Esto no significa que sea una exigencia legal en cada compra, sino una práctica adoptada por el negocio.

El uso de la cédula implica manejo de datos personales. Las empresas deben cumplir normas de protección de datos en Colombia. Esto quiere decir que no pueden usar la información sin control ni compartirla sin autorización. El cliente puede preguntar para qué se usa el dato y, si lo desea, puede limitar su entrega en ciertos casos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL