El mensaje de la esposa de conductor linchado en Bogotá tras su muerte: "Te llevaste mi vida"

Alrededor de 200 motociclistas lincharon hasta la muerte a Mauricio Cendales en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, durante la noche del pasado 11 de noviembre. Varios videos grabado por los testigos de los hechos mostraron que su camioneta quedó totalmente destruida tras ser interceptado por el grupo de personas. Mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, su familia lo despide con sentidos mensajes.

El linchamiento se dio, según testigos, luego de que -sobre la carrera 68 con la avenida de Las Américas- Cendales atropellara a un motociclista. Fue en ese momento cuando un grupo de otros conductores de motocicletas lo habrían empezado a perseguir. El hombre, al parecer, en su intento de fuga golpeó a otro motociclista, impactó un vehículo particular y alcanzó incluso a una motocicleta de la Policía.

La persecución terminó en la entrada del barrio Castilla, donde se dio su deceso, ya que Cendales, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, avanzó durante varios kilómetros hasta estrellarse contra unos puestos informales de comida. Ahí, decenas de personas rodearon la camioneta y procedieron a golpearlo.



Las autoridades analizan más de 20 videos para identificar a los agresores. Uno de los principales sospechosos sería un hombre de camiseta blanca que patea al conductor,. En las imágenes también aparece un sujeto de chaqueta oscura y gorra que, después de golpear la camioneta, escupe al hombre y lo ataca con un cinturón. La familia de Cendales, además, se encuentra esperando la información de Medicina Legal.



El sentido mensaje de la esposa de conductor linchado

Dos días después de la muerte, su familia le ha dedicado algunos mensajes y ha dado detalles del conductor linchado, quien trabajaba en un parqueadero de la localidad de Chapinero, centro de la capital. Recientemente su sobrino habló con Noticias Caracol en vivo, y dijo que el hombre solía tener problemas de salud mental, y que en los últimos días "estaba presentando una situación de descontrol de su ánimo".



"Hace un año estaba en un tratamiento, lo dieron de alta porque ya estaba normal, pero ahorita volvió a a presentar los mismos síntomas. Estaba muy delicado de salud, se alteraba mucho", contó el familiar, y agregó que el día de los hechos él cree que Cendales "simplemente se sintió fue atemorizado, acorralado, ninguno le prestaba una voz de apoyo, simplemente lo atacaban. La primera reacción de ellos fue decir que estaba embriagado y que estaba manejando en estado de embriaguez, pero por los videos que todo el mundo circula se ve que la reacción no es de un borracho".

Por otro lado, su esposa, identificada como Sandra Milena Viasus, recientemente publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse del conductor: “Te llevaste mi vida, amor mío”, escribió, y anexó una historia de ambos. Según el sobrino del hombre, la pareja llevaba una vida estable. Sin embargo, la noche anterior a la muerte la mujer intentó pedir ayuda a las autoridades, debido a los cambios de ánimo de Cendales, buscando que lo volvieran a internar.

El hombre tenía dos hijas con su anterior pareja, pero no las veía hace un tiempo. Era oriundo del muncipio de Icononzo, departamento del Tolima, a donde había viajado en el pasado fin de semana para etar con sus conocidos en la zona. “Estamos consternados porque es algo que no esperábamos. Es algo muy espantoso porque sabemos de la situación en la que estaba mi tío, pero no esperábamos este desenlace. (...) En el momento mi afán era aclararles que él no es la persona que están diciendo, no es el tipo de persona que está pintando todo el mundo", concluyó su sobrino.

Mensaje de la esposa del conductor linchado en Bogotá. Redes sociales

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL