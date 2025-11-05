Zohran Mamdani, el exrapero que se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York desde 1982

Zohran Mamdani, un legislador estatal de 34 años, se convirtió en el alcalde de Nueva York más joven desde 1982 al ganar las elecciones con un 50,4% de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News. Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad. Según el resultado provisional con más del 90% escrutado, a Mamdani le siguieron Andrew Cuomo, de 67 años (41,6%), y Curtis Sliwa, de 71 (7,1%).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Antes de que se declarara la victoria del nuevo alcalde, Donald Trump lo tildaba de "comunista" y amenazaba con retener fondos federales a la ciudad si ganaba. "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió el martes el presidente en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani "odia a los judíos".

Atacado con frecuencia por sus declaraciones muy duras con respecto a la política israelí, Mamdani adoptó, no obstante, una postura muy firme contra el antisemitismo durante su campaña.



¿Quién es el nuevo alcalde de Nueva York?

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.



Ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 7 años y en 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense.



Es hijo de la cineasta Mira Nair (‘La boda del Monsoon’, ‘Salaam Bombay!’) y de Mahmood Mamdani, profesor y respetado experto en África, por lo que algunos de sus detractores lo llaman "bebé del nepotismo".

Publicidad

Siguió un camino recorrido por otros jóvenes de familias izquierdistas de élite: asistió a la prestigiosa Bronx High School of Science y luego fue al Bowdoin College en Maine, una universidad considerada bastión del ideario progresista.

Bajo el alias Young Cardamom, incursionó en el mundo del rap en 2015, influenciado por el grupo de hip-hop Das Racist, compuesto por dos miembros con raíces indias que jugaban con referencias a ese país asiático. Pero el intento de Mamdani de dedicarse a la música no prosperó. Se interesó por la política cuando supo que el rapero Heems (Himanshu Suri) apoyaba a un candidato para el consejo municipal y se sumó a esa campaña como activista.

Publicidad

Mamdani pasó a ser consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y ayudaba a propietarios con dificultades financieras a evitar perder sus hogares.

En 2018 fue elegido legislador por Queens, un crisol de comunidades en su mayoría de migrantes, y representó al área en la Asamblea Estatal de Nueva York.



"Trump, sé que estás escuchando"

Zohran Mamdani, celebró su victoria ante miles de seguidores y citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs para decir "puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad".

Mamdani agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores" y también agradeció directamente a sus padres por "hacerlo el hombre que es hoy". Aseguró estar orgulloso de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.

El demócrata agregó que ya se respira "el aire de una ciudad renacida", ofreciendo reconstruir Nueva York. "La esperanza vive", dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política".

Publicidad

"Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", afirmó.

Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera "ni islamofobia ni antisemitismo".

Publicidad

"Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior", señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá "un alcalde que se preocupará por todos".

Mamdani agradeció su victoria también a los jóvenes: "Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos vosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía", subrayó.

Después, tuvo palabras para el presidente: "Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen", dijo Mamdani antes de levantar los vítores del público. "Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros", expresó.

Por último, el político progresista afirmó que es "joven, musulmán y un socialista demócrata", algo por lo que no tiene que disculparse. "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante", zanjó.



Las otras derrotas de los republicanos

La primera llegó en Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger fue elegida primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55% de los votos. Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo mando republicano y subraya una fuga de moderados que se han distanciado de la Administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

Publicidad

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del ejecutivo estatal.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP