Vacantes de empleo para egresados de Sena que pagan más de 5 millones de pesos

En un panorama donde el desempleo juvenil, la informalidad y la alta rotación siguen marcando retos para el mercado laboral colombiano, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), mantiene abierta una variada oferta de vacantes en todo el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Actualmente, hay disponibles decenas de oportunidades laborales con salarios superiores a los $5 millones de pesos mensuales, orientadas a perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales. Estas vacantes se concentran en sectores estratégicos como ingeniería, salud, electricidad, soldadura y recursos humanos, con opciones en regiones como Meta, Casanare, Boyacá, Tolima, Cauca, Córdoba y Bogotá.

El Sena destacó que estas convocatorias hacen parte de su compromiso por conectar talento colombiano con empleadores que requieren mano de obra calificada en diferentes áreas productivas.



Vacantes destacadas con salarios competitivos

Para mayor claridad, estas son algunas de las vacantes clasificadas por categorías de cargo:



Docencia y formación

Instructor de idiomas – Tunja, Boyacá (hasta $5.5 millones)

Electricidad y mantenimiento

Electricista en mantenimiento de superficies – Puerto Gaitán, Meta

Electricista de central de generación eléctrica – Puerto Gaitán, Meta

Ingenierías

Ingeniero mecánico (térmica) – Puerto Gaitán, Meta

Ingeniero electricista – Ibagué, Tolima

Ingeniero residente – Puerto Gaitán, Meta

Ingeniero civil – Ibagué, Tolima

Industria petrolera y confiabilidad

Profesional de confiabilidad – Puerto Gaitán, Meta

Supervisor HSEQ en industria petrolera – Meta y Casanare

Tubero de pozos de petróleo y gas – Sahagún, Córdoba

Soldador de tuberías – Sahagún, Córdoba

Técnico mecánico – Yopal, Casanare

Sector salud

Médico general – Ibagué, Tolima / Popayán, Cauca

Gestión empresarial

Asesor comercial – Bahía Solano, Chocó

Jefe de recursos humanos – Bogotá

La mayoría de las vacantes requieren entre 12 y 120 meses de experiencia, con contratos que varían entre fijo, indefinido, por obra o prestación de servicios. Ninguna de las ofertas es para teletrabajo, ya que todas demandan presencia en los lugares de operación.

Publicidad

El Sena recordó que las postulaciones se realizan directamente a través de la Agencia Pública de Empleo, una plataforma gratuita que conecta a los buscadores de empleo con empresas nacionales. Conozca más vacantes aquí.

NOTICIAS CARACOL