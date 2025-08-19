Vacantes de empleo para egresados de Sena que pagan más de 5 millones de pesos

En un panorama donde el desempleo juvenil, la informalidad y la alta rotación siguen marcando retos para el mercado laboral colombiano, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), mantiene abierta una variada oferta de vacantes en todo el país.
Actualmente, hay disponibles decenas de oportunidades laborales con salarios superiores a los $5 millones de pesos mensuales, orientadas a perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales. Estas vacantes se concentran en sectores estratégicos como ingeniería, salud, electricidad, soldadura y recursos humanos, con opciones en regiones como Meta, Casanare, Boyacá, Tolima, Cauca, Córdoba y Bogotá.
El Sena destacó que estas convocatorias hacen parte de su compromiso por conectar talento colombiano con empleadores que requieren mano de obra calificada en diferentes áreas productivas.
Vacantes destacadas con salarios competitivos
Para mayor claridad, estas son algunas de las vacantes clasificadas por categorías de cargo:
Docencia y formación
- Instructor de idiomas – Tunja, Boyacá (hasta $5.5 millones)
Electricidad y mantenimiento
- Electricista en mantenimiento de superficies – Puerto Gaitán, Meta
- Electricista de central de generación eléctrica – Puerto Gaitán, Meta
Ingenierías
- Ingeniero mecánico (térmica) – Puerto Gaitán, Meta
- Ingeniero electricista – Ibagué, Tolima
- Ingeniero residente – Puerto Gaitán, Meta
- Ingeniero civil – Ibagué, Tolima
Industria petrolera y confiabilidad
- Profesional de confiabilidad – Puerto Gaitán, Meta
- Supervisor HSEQ en industria petrolera – Meta y Casanare
- Tubero de pozos de petróleo y gas – Sahagún, Córdoba
- Soldador de tuberías – Sahagún, Córdoba
- Técnico mecánico – Yopal, Casanare
Sector salud
- Médico general – Ibagué, Tolima / Popayán, Cauca
Gestión empresarial
- Asesor comercial – Bahía Solano, Chocó
- Jefe de recursos humanos – Bogotá
La mayoría de las vacantes requieren entre 12 y 120 meses de experiencia, con contratos que varían entre fijo, indefinido, por obra o prestación de servicios. Ninguna de las ofertas es para teletrabajo, ya que todas demandan presencia en los lugares de operación.
El Sena recordó que las postulaciones se realizan directamente a través de la Agencia Pública de Empleo, una plataforma gratuita que conecta a los buscadores de empleo con empresas nacionales. Conozca más vacantes aquí.
