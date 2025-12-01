Avianca actualiza cerca del 90% de sus aviones afectados por actualización de Airbus

En los últimos días hubo traumatismos en varios aeropuertos del mundo, incluyendo al aeropuerto El Dorado, por la actualización de los aviones Airbus y entre los más afectados están los viajeros de la aerolínea Avianca. Sin embargo, la empresa informó a través de un comunicado que ya actualizó el software de cerca del 90% de aviones afectados.



Previo a la información que entregó la aerolínea, se llevó a cabo un puesto de mando unificado entre el Gobierno nacional, la Aerocivil y las diferentes aerolíneas. Tras dicho encuentro, el Gobierno declaró como prioridad nacional la actualización de los 130 aviones A320 que hacen parte de la operación aérea de Colombia.

Según Avianca, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros, de los cuales 29.881 corresponden a clientes en Colombia.

En el comunicado, Avianca señaló que “gracias al trabajo de los técnicos especializados de Avianca, en tres días la aerolínea ya ha logrado la actualización del software de cerca del 90% de la flota afectada, avanzando en el cumplimiento de la orden de Airbus. Asimismo, confirmó que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante Airbus.”.



Agregó la entidad que “la aerolínea sigue trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible. A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros -de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia-. Todos los clientes impactados fueron protegidos con alternativas como: reubicación en vuelos de Avianca, reubicación en vuelos de otras aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial, y reembolso de los trayectos no utilizados”.



¿Qué pasará con clientes de Avianca afectados por actualización de Airbus?

La empresa indicó que dejó a disposición de sus clientes afectados por la actualización de los Airbus un plan de atención integral que incluye lo siguiente:



El incremento de personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad, con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas.

El aumento de la capacidad de los equipos de Contact Center y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.

La implementación de nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar irregularidades y alternativas a los clientes.

Finalmente, Avianca señaló que, “gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus, la aerolínea abrió nuevamente las ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre. Avianca agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor. Los esfuerzos de todo el equipo, en especial de los más de 2.500 técnicos, siguen enfocados en recuperar la totalidad de la operación lo más pronto posible”.



Airbus detecta un problema de calidad en el fuselaje de aviones A320

Airbus informó este que ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de “un número limitado” de paneles metálicos en aviones de la familia A320, de pasillo único, que aún no han sido entregados a sus clientes.



En un comunicado a los medios, el fabricante europeo, sin precisar la cantidad de aeronaves afectadas, señaló que el defecto proviene de un proveedor y que está realizando inspecciones a todos los posibles implicados.

También aclaró que solo una parte de ellos requerirá algún tipo de intervención.

“Se ha identificado y contenido el origen del problema y todos los paneles de nueva producción cumplen ya todos los requisitos”, aseguró Airbus.

Este incidente ocurre tres días después de que la compañía enfrentara otra crisis al anunciar la necesidad de modificar el software del sistema de control en unas 6.000 unidades en servicio del A320, debido a una vulnerabilidad ante una fuerte radiación solar.

Esta mañana, el constructor indicó que el problema se resolvió mediante una actualización remota en la mayoría de los aviones, quedando menos de un centenar —los más antiguos— que requerirán intervención directa en los aparatos.

Airbus ya había tenido que retrasar hasta el verano las entregas de su familia estrella A320 por falta de motores.

A pesar de todo, mantenía su objetivo de entregar 820 aeronaves a sus clientes. El año pasado no alcanzó la meta y cerró con 766 unidades.

Las acciones de Airbus, que iniciaron la jornada en la Bolsa de París con una caída cercana al 2 %, sufrieron un desplome poco antes del mediodía tras conocerse el problema en el fuselaje.

Los títulos, que el viernes cerraron en 204,45 euros, descendieron casi un 11 % a primera hora de la tarde, hasta 182,38 euros.

La caída, sin embargo, se moderó y a las 14:50 (13:50 GMT) las acciones se negociaban en 192,48 euros, lo que representaba un retroceso del 5,85 %.

