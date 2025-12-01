En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Avianca actualiza cerca del 90% de sus aviones afectados por actualización de Airbus

Avianca actualiza cerca del 90% de sus aviones afectados por actualización de Airbus

Además, la aerolínea indicó que ya comenzó a actualizar los últimos aviones, gracias a la "importación acelerada" del software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de dic, 2025
Avianca actualiza cerca del 90% de sus aviones afectados por actualización de Airbus
Airbus A320 de Avianca -
AFP

