En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Desde cuándo pueden pagarle la prima de fin de año en Colombia y qué pasa si incumplen? Ley castiga

¿Desde cuándo pueden pagarle la prima de fin de año en Colombia y qué pasa si incumplen? Ley castiga

Los trabajadores se preparan para recibir uno de los ingresos más esperados del año. ¿Desde cuándo pueden recibirla y qué debe hacer si no la recibe en los tiempos establecidos?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Prima de Navidad
La prima navideña o de fin de año es aquella remuneración que recibe gran parte de los trabajadores colombianos. -
Foto: Getty Images y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad