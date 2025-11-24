WhatsApp anuncia nuevas funciones para usuarios: mensajes hacia otras apps y estados tipo Instagram

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más conocida del mundo, anunció recientemente nuevos ajustes para sus usuarios. La famosa aplicación de la compañía Meta implementó dos grandes novedades que podrán notarse con gran facilidad: por un lado, la llegada de una popular herramienta de Instagram que ha adquirido gran reconocimiento y acogida entre los usuarios y, por otro, un cambio que permitirá realizar llamadas hacia otras aplicaciones.

La función de las "Notas" En cuanto a la primera novedad, WhatsApp ha dado a conocer que habilitará las tradicionales "Notas" de Instagram en su aplicación. En otras palabras, con este nuevo cambio los usuarios podrán publicar actualizaciones de texto temporales, con una duración de 24 horas, a través de las cuales podrán compartir lo que hacen o los pensamientos que tengan en ciertos momentos para dinamizar nuevas conversaciones.

De la misma manera, y de acuerdo con lo que ha dado a conocer la misma aplicación, los usuarios también podrán acceder a esta opción para dar a conocer su disponibilidad, ya sea para informar que se encuentran ocupados, en una reunión u otro tipo de situaciones (tal y como hasta ahora se hacía con los famosos Estados). La diferencia notable entre estas Notas y los Estados previos radica en que la nueva herramienta contará con mayor visibilidad en la plataforma.



Por defecto, la vigencia de los Estados tipo "Nota de Instagram" en WhatsApp será la misma de las tradicionales Historias, ya conocidas por los usuarios de esta app, y se eliminarán automáticamente pasadas las 24 horas desde su respectiva publicación. Sin embargo, y gracias a otro nuevo ajuste implementado por la compañía, los usuarios también podrán modificar la permanencia de estos mensajes, para reducirlos o aumentarlos con respecto a la duración predeterminada. Asimismo, el mensaje podrá ser ocultado para ciertos contactos según lo desee el usuario.



Llamadas y mensajes de WhatsApp a otras aplicaciones La actualización más relevante de WhatsApp es la relativa al cambio que deberá implementar la aplicación debido a las recientes medidas regulatorias tomadas por la Unión Europea. Producto de esto, WhatsApp se plantea la eliminación de las barreras digitales a través de la interoperabilidad, al permitir que sus usuarios puedan comunicarse con personas que utilicen otras aplicaciones.

Por el momento, esta opción no estará habilitada para las personas de América Latina, pero este avance marca un paso importante en esta materia para interconectar las diferentes aplicaciones y apostarle a una verdadera interoperabilidad. Y es que, además de las llamadas, los usuarios también podrán intercambiar mensajes con usuarios de otras plataformas como Telegram, una app que ha adquirido gran visibilidad recientemente.

Las alertas de seguridad La compañía WhatsApp ha dejado claro que este nuevo sistema, si bien es práctico, requiere del adecuado cuidado de los usuarios para prevenir problemas de seguridad. La aplicación ha detallado que los mensajes que salgan desde la plataforma se mantendrán totalmente cifrados y protegerán la privacidad del usuario, pero si la aplicación a la que llega la información no cuenta con una seguridad adecuada, esta podría ser de fácil acceso para hackers o delincuentes.

La activación de esta opción, una vez llegue a América Latina, se deberá hacer de forma manual. Así las cosas, quien desee implementar esta interconexión podrá hacerlo en la pestaña de configuración de la aplicación, donde podrá autorizar qué plataformas serán incluidas en esta conexión y de qué forma se podrá hacer; eso sí, las apps vinculadas deben contar con la tecnología y las actualizaciones pertinentes.

Esta novedad de WhatsApp se suma a otra presentada hace varias semanas, en la que se anunció que la aplicación iba a poder resumir mensajes de WhatsApp; una función impulsada por inteligencia artificial (IA) diseñada para mejorar la gestión de la mensajería, especialmente en chats grupales o conversaciones extensas. Esta característica, denominada "resumen de mensajes", condensa automáticamente el contenido acumulado y resalta los puntos clave, permitiendo a los usuarios ponerse al día rápidamente con decenas o cientos de mensajes sin la necesidad de revisar cada línea de la conversación.

