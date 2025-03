La historia de la misteriosa desaparición de un niño tras aceptar dulces de un extraño en Manizales

La desaparición de Bryan Steven Rivera Tovar, un niño de 7 años, en la vereda San Gabriel de la zona cafetera, sorprendió a su familia y a los habitantes de una pequeña vereda en Manizales, Caldas. Desde el 25 de noviembre de 2013, cuando fue raptado mientras jugaba frente a su casa, las autoridades y sus seres queridos han buscado incansablemente respuestas. El caso de Bryan, lleno de sospechas y teorías, sigue siendo un misterio sin resolver. El Rastro conoció detalles en el 2015.

Bryan Steven Rivera Tovar nació en 2006 en la capital caldense, siendo el segundo hijo de sus padres. Tras la separación de la pareja, el padre se hizo cargo de los niños durante tres años, mientras que Ana Delfa, la madre, solo se comunicaba por teléfono. En 2013, Ana Delfa reapareció arrepentida y decidió vivir con sus hijos en la vereda San Gabriel de Manizales.

El día de la desaparición, Bryan no pudo asistir a la escuela porque estaba enfermo. Mientras su madre trabajaba cuidando una finca, el niño solía perderse en los cafetales. Sin embargo, ese día, nadie sabía dónde estaba. La única persona que tenía información era Daniela Duque, una niña de 8 años y mejor amiga de Bryan. La pequeña relató que un hombre les ofreció dulces y Bryan se fue corriendo con él.

La desesperada búsqueda

El padre de Bryan, que estaba recogiendo café en una vereda cercana, se unió a la búsqueda. Esa noche, todos los habitantes del caserío buscaron desesperadamente al niño. Las autoridades del Gaula de Manizales también comenzaron la búsqueda en fincas y casas cercanas, con Daniela como testigo estrella.

Cuatro días después de la desaparición, surgió un nuevo dato. Una persona que había trabajado pocas horas en una finca recogiendo café, conocida como alias El Peruano, había abandonado su trabajo sin avisar a nadie justo la mañana en que Bryan desapareció.

Los sospechosos del caso

La indiferencia de Ana Delfa generó muchas sospechas entre las autoridades, pero no se encontró nada que la vinculara al caso. La frustración aumentaba, ya que el otro sospechoso, alias El Peruano, estaba perdido y encontrar la verdad no sería fácil.

Dos semanas después de la desaparición con ayuda de perros de la Policía se encontró la primera pista contundente: ropa interior del menor que fue enviado a Medicina Legal.

Gracias a un informante que vio un retrato hablado en medios locales, se pudo identificar a alias El Peruano como Carlos Alberto Gómez Loaiza. Daniela fue puesta a identificar al hombre mediante fotografías y efectivamente señaló a Carlos Alberto Gómez Loaiza.

La captura y el juicio

El 16 de mayo de 2014, Carlos Alberto Gómez Loaiza fue capturado. Pese a que Medicina Legal confirmó que el semen encontrado en la ropa interior del menor no pertenecía al hombre, fue imputado por el delito de desaparición forzada agravada y no homicidio, ya que el cuerpo aun no aparecía.

Alias El Peruano fue condenado por la desaparición de Bryan Steven Rivera en Manizales Foto: El Rastro

Alias El Peruano ya había sido condenado anteriormente por un delito grave. En septiembre de 2010, fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo en Cisneros, Antioquia. Este antecedente, junto con la identificación de la pequeña Daniela y otras pruebas, reforzó las sospechas de las autoridades sobre su implicación en la desaparición de Bryan.

Tras diez meses de audiencia y una rotunda negación por parte de Carlos Alberto Gómez, el 13 de abril de 2015, el juzgado especializado de Manizales lo condenó a 40 años de prisión por la desaparición de Bryan Steven Rivera.

La búsqueda continúa

A pesar de la condena, Carlos Alberto Gómez Loaiza nunca reveló el paradero de Bryan. Ana Delfa, la madre, no ha tenido descanso desde ese día. Según el periódico regional La Patria, en el 2020, un vidente se acercó a la Fiscalía para ofrecer su ayuda en la búsqueda del niño. Aunque las autoridades realizaron excavaciones en el lugar mencionado por el vidente, no se encontraron rastros de Bryan.

La desaparición del niño sigue siendo un misterio. Aunque Carlos Alberto Gómez Loaiza fue condenado, la verdad sobre el paradero del niño aún no se ha conocido.