Dos personas murieron en cruceros de las Bahamas: autoridades se encuentran investigando los casos

Dos trágicos incidentes empañaron la experiencia de los viajeros de una reconocida línea de cruceros en las Bahamas, se trata del Carnival Cruise Line. El pasado viernes, 15 de agosto, dos ciudadanos estadounidenses fallecieron en accidentes separados en Celebration Key, un destino privado que, según medios internacionales, pertenece a la compañía y está ubicado en el sur de Gran Bahama. Las víctimas mortales fueron identificadas como un hombre de 79 años y una mujer de 74 años.

La noticia fue confirmada por las autoridades locales y por la compañía de cruceros. Esta causó gran conmoción entre los turistas y el personal de la embarcación. La empresa involucrada emitió un comunicado en que el manifestaba sus condolencias y resaltaba que el personal ya se encontraba brindando atención a las familias de los afectados. Aunque se desconoce la identidad de los fallecidos, se sabe que viajaban en cruceros diferentes.



Los hechos ocurrieron el mismo día, pero fueron accidentes separados

De acuerdo con un comunicado de la Fuerza Policial de las Bahamas emitido en redes sociales, el primer incidente se reportó a eso del medio día cuando el hombre de 79 años, que viajaba en el crucero Mardi Gras, fue encontrado inconsciente en una playa. Todo parece indicar que este perdió la conciencia mientras practicaba snorkeling, una actividad que consiste en nadar en la superficie del agua con una máscara especial que permite ver las especies submarinas. Aunque un salvavidas intentó socorrerlo en el lugar, el hombre no sobrevivió y fue declarado muerto allí mismo.

Unas pocas horas después, a las 2:30 de la tarde, llegó un segundo reporte en el que se indicaba que una mujer de 74 años habría sido encontrada inconsciente en un piscina. La empresa explicó que esta víctima se encontraba de viaje con su familia abordo del crucero Carnival Elation cuando se accidentó.

"Un huésped estaba navegando con su familia en el Mardi Gras y otro huésped estaba navegando con su familia en el Carnival Elation (...). Nuestros pensamientos y oraciones están con los huéspedes y sus familias y nuestro equipo de atención está brindando asistencia", dijo la empresa en comunicado citado por medios locales.

El lugar donde se desencadenaron ambos decesos, Celebration Key, es conocido por los viajeros por su amplia cantidad de espacios para relajarse o divertirse. Cuenta con restaurantes, club para adultos, un parque acuático, tiendas comerciales con artesanías y muchas atracciones más.



Se iniciará una investigación para esclarecer los hechos

Tras lo ocurrido, la Policía de las Bahamas decidió abrir una investigación para esclarecer las causas exactas de ambos fallecimientos. Se ordenó la realización de autopsias para las dos víctimas para que de esta forma se pueda determinar si los ahogamientos fueron el resultado de incidentes médicos o de otras circunstancias.

"Se realizará una autopsia a ambas víctimas para ayudar a determinar la causa exacta de la muerte (...). La investigación continúa en ambos casos", dijo la autoridad en cuestión citada por Telemundo.

