Los famosos que se convirtieron en padres este 2025

El 2025 será recordado en el mundo del entretenimiento no solo por los grandes lanzamientos musicales y las alfombras rojas, sino por ser un año de transformación absoluta para muchas celebridades. Desde el deporte hasta la música popular y el mundo digital, el "baby boom" de este año ha dejado postales llenas de ternura que han paralizado las redes sociales.
La farándula colombiana vivió un 2025 particularmente movido. Una de las sorpresas más grandes la dio la ex-Miss Universo, Paulina Vega Dieppa. A comienzos de año, la barranquillera dejó a todos boquiabiertos al anunciar no solo que ya era madre de una niña, sino que también había contraído matrimonio el 23 de febrero con el empresario Carlos Alberto Díaz.
Por otro lado, la pareja conformada por Paola Jara y Jessi Uribe finalmente dio la bienvenida a su primera hija en común, Emilia, el 19 de noviembre. Jessi Uribe suma así su quinta heredera, mientras que para la intérprete de Apartadó representó su debut como mamá. Incluso, días antes del parto, lanzaron una canción titulada "Emilia" como homenaje musical.
El deporte también tuvo su cuota de emoción con la "Reina del BMX", Mariana Pajón. La medallista olímpica cerró el mes de noviembre con el título más valioso de su carrera: el de mamá, tras el nacimiento de Théo Pelluard Pajón el 28 de noviembre en Medellín.
Por otro lado, la actuación y la televisión colombiana celebraron varios nacimientos destacados:
En el universo de los influencers y realities, la actividad fue constante. La Segura e Ignacio Baladán recibieron a Lucca el 12 de abril. Aída Victoria Merlano fue madre de Emi (Emiliano) el 29 de julio, aunque su alegría se vio empañada por su separación de Juan David Tejada apenas tres días después del parto.
También los ex-participantes del 'Desafío', Yan y Escudero, celebraron la llegada de sus bebés el 14 de mayo y el 8 de mayo, respectivamente; Yan generó conversación al optar por un parto en casa asistido por una partera. Finalmente, la hija de Diomedes Díaz, Betsy Liliana, dio a luz a los mellizos Elías y Ana Lucía el 28 de abril de forma prematura, requiriendo cuidados especiales iniciales.
El panorama internacional también estuvo cargado de noticias sobre pañales y biberones. Una mención especial merece la pareja de Lele Pons y Guaynaa, quienes se convirtieron en padres de Eloísa el 26 de julio en Miami.
Los nacimientos de herederos de famosos más registrados por la prensa fueron:
*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.