Los famosos que se convirtieron en padres este 2025

El 2025 será recordado en el mundo del entretenimiento no solo por los grandes lanzamientos musicales y las alfombras rojas, sino por ser un año de transformación absoluta para muchas celebridades. Desde el deporte hasta la música popular y el mundo digital, el "baby boom" de este año ha dejado postales llenas de ternura que han paralizado las redes sociales.



Los famosos colombianos que tuvieron hijos este año

La farándula colombiana vivió un 2025 particularmente movido. Una de las sorpresas más grandes la dio la ex-Miss Universo, Paulina Vega Dieppa. A comienzos de año, la barranquillera dejó a todos boquiabiertos al anunciar no solo que ya era madre de una niña, sino que también había contraído matrimonio el 23 de febrero con el empresario Carlos Alberto Díaz.

Por otro lado, la pareja conformada por Paola Jara y Jessi Uribe finalmente dio la bienvenida a su primera hija en común, Emilia, el 19 de noviembre. Jessi Uribe suma así su quinta heredera, mientras que para la intérprete de Apartadó representó su debut como mamá. Incluso, días antes del parto, lanzaron una canción titulada "Emilia" como homenaje musical.

El deporte también tuvo su cuota de emoción con la "Reina del BMX", Mariana Pajón. La medallista olímpica cerró el mes de noviembre con el título más valioso de su carrera: el de mamá, tras el nacimiento de Théo Pelluard Pajón el 28 de noviembre en Medellín.



Por otro lado, la actuación y la televisión colombiana celebraron varios nacimientos destacados:



Isabel Cristina Estrada: A sus 45 años, la actriz y deportista cumplió su sueño de ser madre con la llegada de Lucio el 24 de abril, tras un parto natural que se adelantó ligeramente.

A sus 45 años, la actriz y deportista cumplió su sueño de ser madre con la llegada de el 24 de abril, tras un parto natural que se adelantó ligeramente. Gregorio Pernía: El recordado "Titi" recibió a su tercer hijo con su esposa Érika Rodríguez, el pequeño Gregorio Pernía Rodríguez , el 18 de noviembre. Para el actor, este es su sexto hijo en total y llegó de manera inesperada años después de que le dijeran que no podría tener más.

El recordado "Titi" recibió a su tercer hijo con su esposa Érika Rodríguez, el pequeño , el 18 de noviembre. Para el actor, este es su sexto hijo en total y llegó de manera inesperada años después de que le dijeran que no podría tener más. Juan Diego Vanegas : El chef de 'Día a Día' anunció el 22 de septiembre la llegada de su hijo con tiernas fotos de su primer baño de sol.

El chef de 'Día a Día' anunció el 22 de septiembre la llegada de su hijo con tiernas fotos de su primer baño de sol. Miranda: La ganadora de 'La Voz Colombia' cerró el año con el nacimiento de su segundo hijo, Leonardo, el 25 de agosto.

En el universo de los influencers y realities, la actividad fue constante. La Segura e Ignacio Baladán recibieron a Lucca el 12 de abril. Aída Victoria Merlano fue madre de Emi (Emiliano) el 29 de julio, aunque su alegría se vio empañada por su separación de Juan David Tejada apenas tres días después del parto.



También los ex-participantes del 'Desafío', Yan y Escudero, celebraron la llegada de sus bebés el 14 de mayo y el 8 de mayo, respectivamente; Yan generó conversación al optar por un parto en casa asistido por una partera. Finalmente, la hija de Diomedes Díaz, Betsy Liliana, dio a luz a los mellizos Elías y Ana Lucía el 28 de abril de forma prematura, requiriendo cuidados especiales iniciales.



Estrellas internacionales que tuvieron hijos este año

El panorama internacional también estuvo cargado de noticias sobre pañales y biberones. Una mención especial merece la pareja de Lele Pons y Guaynaa, quienes se convirtieron en padres de Eloísa el 26 de julio en Miami.

Los nacimientos de herederos de famosos más registrados por la prensa fueron:



Jennifer Lawrence tuvo a su segundo hijo en marzo.

tuvo a su segundo hijo en marzo. Megan Fox y Machine Gun Kelly recibieron a Saga Blade el 27 de marzo.

y Machine Gun Kelly recibieron a el 27 de marzo. Henry Cavill se estrenó como papá de una niña en enero.

se estrenó como papá de una niña en enero. Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercera hija, Rocki Irish , el 13 de septiembre.

y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercera hija, , el 13 de septiembre. El actor de Harry Potter, Rupert Grint , tuvo a su segunda hija, Goldie , el 27 de abril.

, tuvo a su segunda hija, , el 27 de abril. Debby Ryan, estrella Disney de 'Jessie' y 'Radio Rebel', tuvo a su primer hijo el pasado 14 de diciembre.

El DJ Calvin Harris recibió a su primer hijo, Micah , el 20 de julio.

recibió a su primer hijo, , el 20 de julio. Ana Brenda Contreras tuvo a su hija Aria en mayo.

tuvo a su hija en mayo. La influencer Karely Ruiz recibió a Madisson el 2 de febrero.

recibió a el 2 de febrero. Yuridia celebró el nacimiento de Noah Valentín el 28 de junio.

celebró el nacimiento de el 28 de junio. Natti Natasha recibió a Dominique Isabelle el 1 de noviembre.

recibió a el 1 de noviembre. La joven actriz Millie Bobby Brown sorprendió al anunciar la adopción de su primera hija durante el verano.

Martha Higareda , actriz mexicana, tuvo gemelas el 18 de noviembre.

, actriz mexicana, tuvo gemelas el 18 de noviembre. Penn Badgley, protagonista de Gossip Girl, le dio la bienvenida a sus gemelos en septiembre.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.