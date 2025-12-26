En vivo
ENTRETENIMIENTO  / J Balvin y Bizarrap: escuche la BZRP Music Sessions #62 y conozca la letra completa

J Balvin y Bizarrap: escuche la BZRP Music Sessions #62 y conozca la letra completa

J Balvin y Bizarrap se unen en su primera colaboración musical. Esta es la letra de la canción.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de dic, 2025
