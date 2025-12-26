J Balvin y Bizarrap: escuche la BZRP Music Sessions #62 y conozca la letra completa

El viernes 26 de diciembre es el día en el que J Balvin y Bizarrap revolucionan la industria musical a nivel internacional con su colaboración, la cual tiene altas expectativas entre los seguidores de ambos. El colombiano y el argentino se unen en una nueva BZRP Music Sessions.

Luego de dos conciertos exitosos en Medellín y Bogotá y el anuncio de una gira del show por toda Colombia, J Balvin sigue dando de qué hablar a nivel internacional. Esta vez, al regalar de Navidad a sus seguidores el anuncio de su colaboración con el productor argentino que también ha colaborado con artistas como Shakira, Nicky Jam, Daddy Yankee, entre otros.

La colaboración entre los dos famosos está marcada por un contexto que fue noticia en 2022 y que fue tendencia en el mundo del género urbano: la pelea entre Balvin y Residente. El colombiano y el puertorriqueño protagonizaron una pelea pública en redes sociales con indirectas y que incluyó una tiradera de Residente hacia Balvin en una BZRP Music Sessions con el argentino.



Letra de la BZRP Music Sessions #62/66

Cuando pensé que por fin ya te olvidé,

me apareció tu foto.

Se me aguaron los ojos,

me cambió la mirada.



Y a fin de cuentas puede ser la razón por la que sigo solo,

porque después de todo

no te he olvidado nada.



Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó.

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó.

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos;

no te puedo ver, pero estás como el viento

que se lleva todo y tú como si nada.

Miento si digo que ya no tengo sentimientos;

me falta memoria y me sobran recuerdos.

Te debería odiar... pero no me dan ganas.

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó.

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó.

Quiero que por lo menos me recuerdes como algo bueno.

Que no olvides la forma en que lo hacemos;

si lo digo va a sonar algo obsceno.

Pero ma, si quieres nos vemos y el problema lo resolvemos.

Y si no es en esta vida, ojalá en otra nos encontremos.

Y si no, voy a dejar que en otro rumbo vueles.

Voy a beber escuchando a Omar Geles.

Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes.

Mira qué mal que tienes, me matas con esto que...

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos;

no te puedo ver, pero estás como el viento

que se lleva todo y tú como si nada.

Miento si digo que ya no tengo sentimientos;

me falta memoria y me sobran recuerdos.

Te debería odiar... pero no me dan ganas.

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó.

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL