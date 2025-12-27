Yeferson Cossio reveló detalles del día que casi muere: "Soy adicto al trabajo"

El pasado 22 de diciembre Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al aparecer en sus historias de Instagram desde una habitación de hospital, informando que llevaba dos días hospitalizado por complicaciones en su corazón. "Casi me muero", expresó el creador de contenido paisa.

Cossio fue sometido a una intervención quirúrgica en su corazón en la que, según sus propias palabras, "lo que hicieron fue que me enterraron una cosa en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien".

Tras algunos días de recuperación, el creador de contenido decidió publicar en su canal de YouTube un video en el que se sinceró con detalles, y junto a su novia Carolina Gómez, sobre los hechos que lo llevaron a pensar que estaba a punto de morir y los errores que él mismo cometió y afectaron su corazón. El hombre quiso dejarle a sus seguidores una advertencia sobre los cuidados que deben tener para evitar una situación como esta.



¿Qué le ocurrió a Yeferson Cossio?

En primera medida, Cossio aclaró que cuando su corazón falló no estaba de fiesta ni consumiendo drogas, como algunos internautas creyeron. "Soy adicto al trabajo", confesó el influenciador y detalló que fue todo el esfuerzo que hizo en los últimos meses el que fue desgastando el funcionamiento de su corazón.



Cossio y su novia detallaron que todo empezó el sábado 20 de diciembre, cuando ambos se encontraban durmiendo. "Cuando nos acostamos, Yef empezó a respirar como agitado, él dice que no se acuerda y debe ser porque ya estaba dormido", señaló Carolina. Después de unos minutos, Cossio recibió la llamada de unos amigos, la cual ella contestó.



Cossio y Gómez señalaron que creen que lo que ocurrió fue "cosa de Dios", pues pasaron muchas cosas extrañas. Detallaron que no es común que él esté durmiendo y ella esté despierta, pues él duerme muy poco; y, de la misma forma, que los amigos que lo llamaron no suelen hacerlo. Cuando Cossio escuchó a Carolina hablando con sus amigos se despertó muy agitado y le dolía el corazón.

El influenciador detalló que no podía respirar ni ponerse en pie, lo que hizo que le pidiera a su novia que llamara a un médico o que lo llevara a urgencias. "Que él diga eso es muy importante, que él pida un médico o ir a urgencias es porque se está muriendo", señaló la también creadora de contenido. Detallaron que estaban en Cartagena y lo llevaron a un lugar en el que no recibió la mejor atención.

Yeferson Cossio pidió que lo llevaran a un mejor hospital y su equipo lo trasladó al hospital Serena del Mar, en el camino tuvo múltiples "minidesmayos". Detalló cuando llegó a ese centro médico los profesionales le dijeron que tenía arritmia y su corazón estaba fallando. "Me estabilizaron, pero yo seguía muy mal".

En uno de esos desmayos, el influenciador detalló que "escuché una voz que me dijo 'venga que su papá lo está esperando'". Cabe resaltar que el papá de Cossio murió hace varios años y detalló que eso lo asustó y trató de mantenerse despierto.

Cuando el influenciador ya estaba estabilizado, los médicos empezaron a preguntarle por su estilo de vida, esto para determinar la causa de su problema de salud. "Les conté todo, que duermo día de por medio 4 o 5 horas, y me llevaron una psiquiatra que me dijo que no está bien la manera en la que yo me trato, dijo que era falta de amor, yo lo llamo ganas de comerme el mundo".

Cossio contó que hubo un momento en el que pensó que no iba a sobrevivir y que se despidió de su novia. Carolina, por su parte, llamó a Cintia Cossio para avisarle de lo que estaba pasando. La hermana del influenciador viajó desde otra ciudad para acompañarlo. Dos días después se sometió a la intervención quirúrgica que, afortunadamente, salió bien y pudo regresar a su casa.

Finalmente, Yeferson Cossio reconoció que todo lo ocurrido "yo me lo busqué", porque esta no era la primera vez que el corazón le fallaba, pero sí la primera en la que él se preocupó. "El cuerpo me había dado todas las señales, yo me tomaba un café y me mareaba, pero me tomaba 10 o 12 al día, una cantidad de Red Bull o Monster".

Según el creador de contenido, para mantener a flote sus negocios y redes sociales, a diario se somete a mucho estrés y siente que el tiempo no le alcanza, es por eso que se acostumbro a solo dormir cuatro horas día de por medio. Para mantenerse activo, tomaba a diario un número exagerado de cafés o bebidas energizantes y entrenaba bastante pesado. "Yo sometí a mi cuerpo a un estrés extremo e inhumano ... el cuerpo me dio las señales y yo decidí ignorarlas".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL