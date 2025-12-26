J Balvin habló de Residente previo a su colaboración con Bizarrap: "No soy intocable"

J Balvin y Bizarrap revolucionaron al mundo al anunciar que este 26 de diciembre lanzarán su primera colaboración. "Esta no te la esperabas", escribió el productor argentino al publicar la foto junto al cantante colombiano anunciando este lanzamiento musical que tiene con altas expectativas a los seguidores de ambos.

Lo que causa sorpresa e intriga sobre este lanzamiento es por el contexto que hay entre los dos famosos. En 2022, Bizarrap lanzó la BZRP Music Sessions, Vol. 49 junto al artista puertorriqueño Residente. La canción no solo fue noticia por el junte entre los dos famosos, sino porque Residente le lanzó una tiradera a J Balvin.

J Balvin y Residente ese año tuvieron varias diferencias que fueron públcias y que fueron noticia a nivel internacional. Desde entonces, en el panorama del entretenimiento internacional se cree que el colombiano y el puertorriqueño no tienen una buena relación. Por eso muchos creen que, tal vez, el paisa le responda a Residente en su colaboración con Bizarrap.



¿Qué dijo J Balvin sobre Residente?

Antes de anunciar su colaboración con Bizarrap, J Balvin concedió una entrevista al influencer español Ibai en su casa en Medellín en la que sorprendió hablando por primera vez de Residente. El paisa en esta ocasión habló sin rencor y hasta reveló que la situación con el puertorriqueño está calmada.



Balvin, con 20 años de carrera artística, señaló en la entrevista que "estoy en un punto en el que no tengo que probarle nada a nadie". Pero recordó que hace algunos años todavía seguía estresándose por ser el número uno y no reaccionaba de manera positiva a que un colega tuviera más éxito que él.



El colombiano detalló que tuvo una época muy negativa en lo personal y en lo profesional por enfocarse tanto en superar a sus colegas. En ese momento recordó también la pelea con Residente. "Todo eso me hizo mucho daño, fue muy frustrante, nunca pensé que me iba a ver en problemas, tiraderas y vueltas de esas", dijo.

Ibai aprovechó la mención que hizo el colombiano de Residente para preguntarle si alguna vez había hablado con el puertorriqueño y se habían reconciliado. Esto teniendo en cuenta que Balvin se ha destacado en los últimos años por limar asperezas con colegas como Maluma y recientemente Bad Bunny.

J Balvin aseguró que "ya todo pasó, todo está bien". Agregó que "yo creo que todo empieza con perdonarse uno mismo porque cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno, uno se está envenenando. Uno puede tener un resentimiento y a la otra persona posiblemente no le importe. Todo empieza por uno, decir: 'tengo que sacar este dolor, no voy a vivir con ese peso'".

"Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente", dijo el colombiano.

El colombiano también reflexionó sobre lo positivo que terminó trayendo a su vida esa situación, señalando que todo fue un aprendizaje para convertirse ne el José que es hoy en día. "Veo atrás y digo que de pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas y para darme cuenta que no soy intocable, porque de pronto en algún momento me sentí así".

Balvin también mencionó su reciente reconciliación con Bad Bunny y señaló que hoy en día puede decir sin problema que le alegra ver el éxito mundial del puertorriqueño. "Estoy feliz con lo que pasa con Benito, lo puedo celebrar, si lo hubiera visto el Balvin de 5 o 6 años atrás me estaría dando contra las paredes. El ego es traicionero y la gente no habla de eso pero es envidia. Hoy en día me desligué de eso y soy más feliz y libre".



¿A qué hora sale la colaboración de J Balvin y Bizarrap?

Según los horarios publicados por ambos artistas, la BZRP Music Session Vol. 62 saldrá en estos horarios:



Colombia: 7:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

México: 6:00 p. m.

España: 1:00 a. m.

Brasil: : 9:00 p. m.

