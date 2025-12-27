En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Los Simpson estrenarán capítulo con nuevo corrido de los Tigres del Norte: ¿de qué se tratará?

Los Simpson estrenarán capítulo con nuevo corrido de los Tigres del Norte: ¿de qué se tratará?

Por medio de sus redes sociales, la icónica serie anunció el estreno de un capítulo con la legendaria agrupación mexica que interpretará "El Corrido de Pedro y Homero".

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 27 de dic, 2025
Los Tigres del Norte aparecerán en los Simpson.jpg
Los Tigres del Norte aparecerán en los Simpson
Tomada de las redes sociales de Los Simpson

