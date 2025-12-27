Los Simpson estrenarán capítulo con nuevo corrido de los Tigres del Norte: ¿de qué se tratará?

En un cruce histórico para la cultura popular, la legendaria agrupación mexicana Los Tigres del Norte se sumergirá en el universo de Los Simpson este domingo 28 de diciembre. La banda sinaloense, con más de cinco décadas de trayectoria, participará en un nuevo episodio titulado "The Fall Guy-Yi-Yi" (El doble de acción ¡ay, ay!), donde interpretarán una pieza musical inédita compuesta especialmente para la ocasión.



El corrido de los Tigres del Norte en el nuevo episodio de los Simpson

La noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales oficiales de la serie. "Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson", se lee en el anuncio junto a unas imágenes de los músicos caracterizados con el icónico estilo visual de la serie, luciendo sus trajes de gala sobre el escenario.

En este episodio, la banda mexicana interpretará "El Corrido de Pedro y Homero". Las imágenes promocionales revelan al grupo acompañado por Homero Simpson, quien porta un sombrero de mariachi, y por el Hombre Abejorro, cuyo nombre real, según algunos capítulos anteriores, es Pedro.



¿De qué tratará el episodio de los Simpson con Los Tigres del Norte?

Algunos medios internacionales indican que el argumento del episodio se centra en Homero trabajando como doble del Hombre Abeja, no obstante, Fox no ha revelado la sinopsis oficial del capítulo.

Además, César Mazariegos, coproductor ejecutivo de la serie, en un comunicado citado por ¡billboard!, lo describió como una "carta de amor" para los seguidores latinoamericanos, especialmente los mexicanos. Mazariegos explicó que, al buscar un cierre musical con impacto, decidieron apostar por lo más alto: un corrido interpretado por la banda más emblemática del género.



“Así que, a la hora de añadir un toque musical al episodio, quisimos apuntar alto. Pensamos que un corrido, o balada folclórica, que narrara la historia del episodio sería una forma fantástica de cerrarlo, ¿y quién mejor que ‘los Jefes de Jefes’, Los Tigres del Norte?”.



El medio mencionado previamente también indicó que producción no solo se limitó a la música, sino que integró a grandes figuras del talento mexicano para el doblaje. Entre los colaboradores se destacarían el cineasta ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, y la voz icónica de Homero en Latinoamérica, Humberto Vélez.



El trasfondo detrás de la inesperada colaboración

La colaboración entre estos dos grandes no es al azar. Mientras que Los Simpson son conocidos por abordar sátiras sociales y temas políticos, la banda sinaloense también ha dedicado parte de su carrera a dar voz a los inmigrantes y a denunciar injusticias sociales.

De hecho, en una entrevista realizada por la Agencia de Noticias EFE en los Latin Grammy que se llevaron a cabo el pasado mes de noviembre, los integrantes de la agrupación se refirieron a las acciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejercido en contra de los migrantes: "Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos".

El esperado episodio se transmitirá este domingo, 28 de diciembre, a través de la cadena Fox y próximamente estará disponible para el resto del mundo mediante la plataforma de streaming Disney+.

Angélica Yelithssa Morales C.

