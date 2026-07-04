Actor de Pasión de Gavilanes tuvo que salir a desmentir su muerte tras fuertes rumores

Jorge Cao, el actor cubano de 82 años, recientemente se vio obligado a publicar un video bastante curioso en su perfil de redes sociales. Aunque el famoso intérprete tomó con humor la situación, le pareció inexplicable tener que confirmar en una grabación que está vivo y todo porque en las plataformas digitales se hizo viral una noticia falsa en la que indicaron que había muerto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La fake new sobre la muerte del recordado actor de Pasión de Gavilanes tomó fuerza en las redes sociales, donde decenas de seguidores del actor lamentablemente creyeron la información y empezaron a compartirla. El rumor se hizo tan grande, que llegó hasta el círculo cercano del mismo actor, quien al ver la preocupación que se estaba generando, decidió aclarar su situación.

Algunas de las publicaciones de Cao, previo a su anuncio desmintiendo su muerte, tenían comentarios como estos: "Es verdad que falleció? No lo puedo creer"; "Acabo de ver una noticia de que acaba de morir, pienso que es mentira", entre otros, que empezaron a generar caos.



Así reaccionó Jorge Cao a los rumores de su muerte

El viernes 3 de julio, mientras los rumores sobre la muerte de Jorge Cao crecían como espuma en las plataformas digitales, un nuevo video se posteó en el perfil oficial del actor y sorprendió a sus seguidores. Frente a la cámara estaba el mismo cubano, confirmando que seguía con vida y que se encontraba bien. "Queridos amigos, no sé ni qué decirles, parece un chiste pero es feo y desagradable. Soy Jorge Cao y estoy vivo, más vivo que nunca", expresó con algunas risas al inicio de su video.



Cao, nacionalizado colombiano, comentó que se alertó sobre la situación cuando sus familiares y personas cercanas empezaron a preguntarle si se encontraba bien, pues estaban recibiendo mensajes de pésame por la muerte del actor. "Se ha convertido esto en un chiste nacional", expresó el famoso.

Publicidad

El actor de 82 años invitó a sus seguidores a no creer en noticias falsas y siempre verificar la información antes de difundirla, especialmente si se trata de algo tan sensible como la muerte de alguien reconocido. También invitó a los portales de noticias y medios de comunicación a cuidar sus titulares para no generar preocupación innecesaria en el público. Aunque todo terminó siendo un chiste de mal gusto, Jorge Cao también agradeció ver todas las manifestaciones de admiración y cariño que surgieron a raíz de esto y anunció que todavía sigue trabajando en dar nuevos personajes a sus seguidores.

"Yo sé que ustedes me aman y me quieren y yo amo profundamente a todos mis seguidores y a todos mis amigos. Estoy bien gracias a Dios y preparando cosas magnificas para el teatro, para el cine y para la televisión. Hay Jorge Cao para rato, con el favor de Dios", concluyó.

Publicidad

En los comentarios de su video no solo aparecieron muchos seguidores celebrando y aliviados porque fuera una noticia falsa su fallecimiento, sino también aplaudiendo la actitud con la que el actor se tomó la situación que terminó preocupando hasta a sus seres queridos. Algunos colegas como César Mora, Yuri Vargas, Michelle Gutty, Fabián Mendoza, entre otros, lamentaron que este tipo de situaciones se den en su medio, pero celebraron la vida del actor cubano.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co