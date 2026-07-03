Película basada en la vida del autor de "La metamorfosis", Franz Kafka, se estrena en Colombia

Más de 100 años de la muerte del escritor checo Franz Kafka, figura de la literatura conocido por obras como La metamorfosis (1915), El proceso (1925) y El castillo (1926), llega la película "Franz", "un retrato íntimo y fragmentado". La cinta, dirigida por la cineasta polaca Agnieszka Holland, llegó a las salas de cine de Colombia este jueves 2 de julio.



La cinta sigue la vida del reconocido escritor, desde su juventud en la Praga de principios del siglo XX hasta su muerte prematura. "Atrapado entre la autoridad opresiva de su padre, la rutina burocrática de su trabajo y una necesidad incontrolable de escribir, Kafka busca dar sentido a sus miedos, deseos y contradicciones a través de la literatura. Entre amores intensos, amistades decisivas y una creciente sensación de extrañeza frente al mundo, la película revela al hombre detrás del mito: un espíritu sensible, inquieto y profundamente moderno cuya obra transformó para siempre la manera de entender la condición humana", se lee en la sinopsis de la película.

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En un comunicado de la distribuidora, explican que para Holland, la vida y la obra de Kafka no pueden ser contenidas bajo una lógica clásica de causa y efecto: "El largometraje se construye como un mosaico de múltiples narradores y saltos temporales que van desde su infancia en Praga hasta sus últimos días en Viena".

La película "Franz" tuvo un exitoso paso por el circuito de festivales internacionales como el Festival de Toronto (TIFF), en Canadá, y el Festival de San Sebastián, en España. "Lejos de plantearse como una biografía académica tradicional y cronológica, la película adopta una estructura fragmentada y audaz que privilegia la experiencia subjetiva del genio literario. La propuesta transita de forma dinámica entre lo histórico, lo psicológico y lo absurdo, explorando al hombre de carne y hueso —al "Franz" íntimo— que sus contemporáneos no lograban comprender plenamente".



Los creadores del largometraje revelan que este profundiza en las complejas y destructivas dinámicas familiares que moldearon el universo de Franz Kafka. "Colocando en el centro la conflictiva e imponente relación con su padre, Hermann Kafka, marcada por la incomprensión absoluta y las expectativas rotas".



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