¡Recién casados! Taylor Swift y Travis Kelce confirman su boda en pantallas gigantes de Nueva York

Es oficial, Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos. La reina del pop estadounidense Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce, cuya fastuosa boda llevó a cientos de celebridades a Nueva York, se casaron oficialmente, así lo confirmó una representante de la cantante este viernes 3 de julio. La emoción rodeó la "boda real" de Estados Unidos, que coincide con el fin de semana del aniversario 250° de independencia y en medio de una ola de calor en varias partes del país.



Así fue el anuncio de los esposos

La expectativa era todavía mayor pues los recién casados no hicieron anuncios públicos sobre sus planes de boda en el Madison Square Garden. Además, habrían insistido en que los invitados firmaran acuerdos de confidencialidad. Pero la publicista de larga data de Swift, Tree Paine, rompió el silencio el viernes para detallar una ceremonia lujosa e íntima, sin decir cuándo se casaron exactamente.

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"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella Austin Swift fue el hombre de honor de Taylor, y Jason Kelce fue el padrino", dijo la publicista en un comunicado, desmintiendo los informes que habían señalado que Selena Gomez, mejor amiga de Swift, sería dama de honor en la ceremonia, tal y como Swift lo fue en la suya en septiembre de 2025.

"La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", agregó Paine. Dijo que el vestuario de boda de la pareja fue creado por Christian Dior Haute Couture, mientras que sus zapatos fueron hechos a medida por Christian Louboutin. Swift llevó joyas de Cartier. Poco antes del anuncio, una pantalla gigante fuera del Garden mostró el mensaje: "JUST&T MARRIED", con T&T en referencia a Taylor y Travis.



Foto: AFP

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Lo que se sabe sobre la ceremonia

Durante casi tres horas, los invitados se precipitaron a la famosa sala de espectáculos y arena deportiva a bordo de vehículos con vidrios oscuros, o bien, a pie. La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevaban saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025. Actores como Ethan Hawke y Hugh Grant, así como al cantante Benson Boone, fueron vistos llegar al famoso escenario. Las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss, el actor Bradley Cooper, la actriz Dakota Johnson y también la cantante Camila Cabello fueron fotografiados con atuendos de gala en las calles de la ciudad.

Una multitud de swifties, como se conoce a los fans de la artista, cantó sus canciones frente al Garden, mientras una fila de camionetas negras dejaba a los numerosos invitados. Hasta el edificio Empire State informó que lucirá un "destello azul claro" para celebrar la boda.

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Los amigos de la famosa pareja llegaron a Nueva York para la celebración, que comenzó el jueves con una cena de ensayo para 100 invitados en el Madison Square Garden.La cantante Selena Gomez compartió una foto luciendo atuendo de noche con sus 405 millones de seguidores en Instagram. Alrededor del recinto se pusieron vallas de seguridad y se levantó una gran carpa blanca en la entrada VIP para impedir que se viera llegar los invitados. Trabajadores también ajustaron enormes cortinas en las ventanas del estadio.

Medios de entretenimiento informaron que Swift y Kelce obsequiaron a los invitados cajas de terciopelo negro grabadas con las iniciales de la pareja que aparentemente contenían una copa de champán adornada con diamantes. Antes del gran día, el portavoz de Swift dijo que la pareja donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas estadounidenses, incluidas algunas en Nueva York y Kansas City.