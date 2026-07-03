Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: fecha, lugar, invitados famosos y más del evento del año

En Estados Unidos hay furor por dos importantes celebraciones que se llevarán a cabo este primer fin de semana de julio. Se trata de los 250 años de independencia del país y la boda de una de sus artistas más exitosas a nivel mundial, Taylor Swift. Detalles y revelaciones de medios estadounidenses dan por confirmado que la ceremonia de casamiento entre la artista y su prometido Travis Kelce se llevará a cabo el 4 de julio, lo que ha causado furor entre sus connacionales, sean fanáticos o no.

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El evento ha sido calificado por la prensa internacional y los seguidores de Swift como "la boda real", pues los preparativos para el evento, que iniciaron el jueves 2 de julio en Nueva York, ya dan cuenta de lo lujosa, ostentosa y mediática que será la boda. Tan solo hay que ver el lugar elegido para la ceremonia, el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Portales especializados en noticias de entretenimiento como Page Six, han indicado que Taylor Swift y Travis Kelce ya se habrían casado en una ceremonia privada, alejada del ojo público y ante "un pequeño grupo de seres queridos", por lo que el evento programado para este 4 de julio en el escenario más emblemático de la ciudad sería apenas la recepción o fiesta después del matrimonio. Aunque los preparativos se desarrollan con un bloqueo informativo casi total y un dispositivo de seguridad extremo, a las afueras del recinto es evidente que será por todo lo alto, opacando incluso los eventos de festejo de la independencia estadounidense en la ciudad.



Invitados de lujo y Selena Gomez será la dama de honor

En medio del hermetismo, algunos de los detalles que se han filtrado en la prensa dan cuenta de que los amigos de la famosa pareja llegaron a Nueva York para la celebración, que comenzó el jueves con una cena de ensayo para 100 invitados en el Madison Square Garden. Alrededor del recinto se pusieron vallas de seguridad y se levantó una gran carpa blanca en la entrada VIP para impedir que se vieran llegar los invitados. Trabajadores también ajustaron enormes cortinas en las ventanas del estadio.



Foto: AFP

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Sobre los invitados, se ha revelado que la actriz Selena Gomez, sería dama de honor. Gomez, que es la mejor amiga de Swift, compartió una foto luciendo atuendo de noche con sus 405 millones de seguidores en Instagram. Cabe recordar que la misma Taylor Swift fue dama de honor en la boda de Gomez con el productor Benny Blanco en septiembre de 2025. Por otro lado, la creadora de "Girls" Lena Dunham, el productor Jack Antonoff y los actores Bradley Cooper y Adam Sandler fueron fotografiados cerca del Garden, que estaba rodeado de barricadas y policía.

Para el gran evento de este viernes, los 1.000 invitados tienen prohibido, según se dice, llevar teléfonos y firmaron acuerdos de confidencialidad. Medios estadounidenses señalaron que entre las invitadas están también la actriz Zoe Kravitz y las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne. Los cantantes Stevie Nicks y Tim McGraw se presentarán en la boda, y se rumorea que Ed Sheeran también estará entre quienes se subirán al escenario, reportó Page Six.



La historia de amor de Travis Kelce y Taylor Swift

La historia de amor entre Travis Kelce y Taylor Swift comenzó en el verano de 2023. El jugador asistió a uno de los conciertos de la gira 'The Eras Tour', con la intención de entregar a la cantante una pulsera de la amistad, un gesto típico entre los swifties, con su número de teléfono escrito. Aunque en esa ocasión no logró dársela, la anécdota se volvió viral después de que Kelce la contara en el podcast New Heights, que conduce con su hermano.

Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift tras dos años de relación - Foto: @killatrav

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Lo que comenzó como una historia curiosa terminó siendo el paso inicial. Swift se enteró, aceptó el gesto como un guiño simpático y poco después ambos empezaron a verse fuera de los escenarios y del campo de juego. Para finales de 2023, Taylor Swift ya había sido vista en las gradas apoyando a Kelce en partidos de los Chiefs, imágenes que generaron una auténtica revolución mediática. Entonces Swift, una de las artistas más influyentes de la música, y Kelce, estrella de la NFL, se convirtieron en la pareja que unía dos mundos aparentemente distintos, el deporte y el pop global.

La relación creció entre la discreción y los gestos públicos. Ella lo acompañó y celebró con él el día que ganó el Super Bowl 2024 y él viajó a distintas ciudades para acompañarla en su gira, incluso haciendo parte del show. Swift reveló su compromiso en agosto de 2025, luego de casi dos años de relación, en una publicación de Instagram. Los fans se derritieron ante la idea de una boda de cuento de hadas con la artista diciendo "sí, acepto" a Kelce.

*Con información de AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co