Empiezan las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso 4': ¿quiénes regresan?

La espera ha terminado para los seguidores de una de las franquicias más exitosas de la televisión latinoamericana. Telemundo anunció oficialmente el inicio de la producción de la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', marcando el retorno de un universo que comenzó en 2008 y que ahora se reinventa para las audiencias contemporáneas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las grabaciones están programadas en Colombia y esta nueva etapa promete una narrativa cargada de emoción, intensas luchas de poder y conflictos audaces.



¿Quiénes regresan a la historia?

Una de las mayores sorpresas y alegrías para los fanáticos es el regreso del núcleo central que definió la serie. La nueva temporada contará con el retorno de figuras icónicas, encabezadas por Carmen Villalobos en su papel de Catalina Santana. Villalobos ha expresado su entusiasmo por reencontrarse con un personaje que ha marcado su vida, destacando que Catalina enfrentará desafíos frescos y modernos.

Junto a ella, se ha confirmado la participación de otros pilares fundamentales de la historia:



Majida Issa , quien retoma su papel como la temida Yésica Beltrán, 'La Diabla' .

, quien retoma su papel como la temida . Gregorio Pernía , interpretando nuevamente a Aurelio 'Titi' Jaramillo .

, interpretando nuevamente a . Catherine Siachoque, quien vuelve como Hilda Santana.

Además de este cuarteto principal, otros actores que retoman sus personajes o se integran a esta nueva etapa son Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera), Francisco Bolívar (José Luis Vargas, 'Jota') y Estefanía Gómez.



El reparto se completa con una mezcla de talentos conocidos y nuevas incorporaciones: Sergio Herrera, Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez, Isabela Amado, Juan Zuluaga, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.



¿En qué se enfocará la nueva temporada?

La trama de esta cuarta temporada se aleja de los conflictos tradicionales para sumergirse en una problemática actual y peligrosa. La historia se centrará en el intento de Catalina Santana y Aurelio “Titi” Jaramillo por reconstruir sus vidas lejos de las sombras de su pasado criminal. No obstante, la paz se verá interrumpida cuando Catalina descubra que su hermana es el objetivo de una peligrosa organización criminal.



Este conflicto obligará a Catalina a regresar a un entorno hostil, llevándola a investigar el submundo del modelaje webcam en Medellín. Según las fuentes, en este escenario opera el cartel mexicano liderado por Israel Montero, una red que explota a mujeres vulnerables mediante el tráfico ilegal y la corrupción.

Publicidad

Catalina, en una nueva alianza con la DEA, trabajará para desmantelar este sistema de explotación. En su misión, deberá ganar la confianza de las mujeres atrapadas en la red y forjar alianzas con figuras inesperadas para enfrentar a viejos enemigos. La tensión aumentará con la reaparición de "La Diabla", cuya sed de venganza pondrá a prueba la resiliencia de los protagonistas y la seguridad de su familia.



¿Cuándo se estrenará esta nueva temporada?

Para los televidentes, la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso" se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo, mientras que en Latinoamérica estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+. Aunque las grabaciones iniciaron en enero de 2026, aún no se ha confirmado una fecha exacta para su gran estreno.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.