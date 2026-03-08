En vivo
Mujer es detenida tras disparar contra casa de Rihanna en Los Ángeles; la artista estaba adentro

Mujer es detenida tras disparar contra casa de Rihanna en Los Ángeles; la artista estaba adentro

Una mujer de unos 30 años fue arrestada en California luego de que presuntamente disparara cerca de 10 veces contra la residencia de la cantante Rihanna en Los Ángeles.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de mar, 2026
Mujer es detenida por disparar contra vivienda de Rihanna en Los Ángeles; la artista estaba adentro
La artista estaba adentro en el hogar -
AFP

Una mujer fue detenida este domingo en Los Ángeles tras presuntamente disparar contra la vivienda de la cantante barbadense Rihanna mientras la artista se encontraba en el interior de la propiedad, según reportaron medios estadounidenses y confirmaron fuentes policiales citadas por agencias internacionales.

De acuerdo con el portal de entretenimiento TMZ, la sospechosa, descrita como una mujer de aproximadamente 30 años, llegó en vehículo hasta la residencia de la intérprete y realizó varios disparos en dirección a la casa. Las fuentes policiales consultadas por el medio indicaron que la cantante se encontraba dentro del inmueble en el momento del ataque, aunque resultó ilesa.

El portal informó que las autoridades acudieron rápidamente al lugar de los hechos y lograron detener a la mujer sin que se registraran incidentes adicionales. Hasta el momento, el motivo del ataque no ha sido determinado y continúa bajo investigación.

Según información divulgada por la agencia EFE, la Policía de Los Angeles Police Department indicó que la sospechosa habría disparado cerca de una decena de veces con un rifle tipo AR-15 contra la propiedad de la cantante. El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:23 de la tarde hora local.

Además las fuentes policiales señalaron que al menos cuatro de los disparos impactaron la residencia y que uno de ellos habría atravesado una de las paredes del inmueble. Pese a ello, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas durante el incidente.

EFE también indicó que la sospechosa conducía un automóvil Tesla de color blanco y que, tras efectuar los disparos, intentó huir del lugar. Sin embargo, fue interceptada por la policía poco después y quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades tampoco han confirmado si en la vivienda se encontraban otras personas cercanas a la artista en el momento del ataque. Medios estadounidenses señalan que no está claro si su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus hijos, RZA, Riot Rose y Rocki, estaban en la residencia cuando ocurrieron los disparos.

Hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho. De acuerdo con TMZ, los representantes de Rihanna fueron contactados para obtener una reacción oficial, pero hasta el moemnto no han respondido.

Mientras tanto, la policía continúa investigando las circunstancias del ataque y el posible móvil detrás de los disparos contra la propiedad de la artista, conocida mundialmente por éxitos como “Umbrella” y “Only Girl”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
CON INFORMACIÓN DE EFE
Hcarrenb@caracoltv.com.co

