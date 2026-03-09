Hermanos de Yeison Jiménez denuncian robo en local del artista: tienen fotos de los delincuentes

A través de redes sociales, Lina Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez, denunció un hecho de inseguridad que afectó uno de sus locales ubicados en Bogotá. Con fotos de los presuntos responsables, la mujer pidió ayuda en sus redes sociales para identificarlos y evitar que más negocios sean atacados.



¿Qué pasó en el negocio de la hermana de Yeison Jiménez?

El hurto ocurrió en uno de los locales de la marca La Cumbre, un negocio ligado a Yeison Jiménez que abarca su criadero de caballos, licorera, negocio apícola y café-bar. Aunque el local no fue el directamente afectado por lo ocurrido, la hermana del cantante señaló que uno de sus mejores clientes había sido víctima de robo en el lugar, algo que era inaceptable para ellos.

"Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison jiménez", señaló Lina Jiménez sobre el robo ocurrido en el café-bar de La Cumbre, ubicado en la calle 116 de Bogotá.

Tras una revisión de las cámaras de seguridad del local, se pudo identificar que dos personas, haciéndose pasar por clientes, fueron las que tomaron el bolso de la víctima. Lina Jiménez publicó los rostros de estas personas y dijo: "Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me lo hagan saber. Entre todos cuidamos este lugar".



Lina Jiménez no fue la única hermana del cantante en condenar estos hechos en el emprendimiento del famoso que murió el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta, también lo hizo Alejandro Jiménez. A través de sus redes sociales, Alejandro también compartió las fotos de los presuntos delincuentes y pidió respeto por la memoria de su hermano.



"Esta clase de actos son una falta de respeto hacia el nombre y legado de Yeison. El local de Yeison Jiménez está para honrar y respetar su nombre e imagen", escribió el hombre publicando el video del hurto.

Lo que se ve en la grabación es que los presuntos ladrones entran al lugar, aparentemente son una pareja de hombre y mujer, fingen estar interesados en la compra de una botella y empiezan a preguntar precios, mientras la persona de la caja está distraída trayéndoles botellas, ellos aprovechan el descuido de un cliente y toman su bolso e inmediatamente salen del local sin levantar sospechas.

Segundos después el cliente nota que su bolso ya no está en el piso y se levanta. Aunque sale corriendo del local, no logró alcanzar a los responsables.

Los administradores del negocio de Yeison Jiménez señalaron que "no es responsabilidad del negocio lo ocurrido", pero se comprometieron a apoyar a las autoridades competentes con el esclarecimiento del caso y protección de la imagen del artista. Además, han anunciado el refuerzo de medidas de seguridad interna.

Por su parte, seguidores del cantante y usuarios de las redes sociales replican y comparten el video con la intención de dar con el paradero de los presuntos ladrones. "Hagámoslos famosos"; "Pero fue en las narices del cliente"; "Los gamines tienen sus mañas"; "Qué falta de respeto"; "Hay que aprender a no dar papaya dejando el bolso en el suelo", se lee en diversos comentarios.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL