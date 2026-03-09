Murió Jimmer Hernández, el odontólogo de los famosos colombianos: varios lamentaron su partida

Hay luto entre los famosos colombianos luego de confirmarse el fallecimiento del odontólogo Jimmer Hernández Amador, una reconocido profesional de la salud y estética dental que trabajó en las sonrisas de varias celebridades colombianas. Su partida impactó fuertemente a actrices, cantantes y creadores de contenido que realizaron publicaciones conmovedoras para despedirlo.

El sábado 7 de marzo se confirmó a través de redes sociales el fallecimiento del profesional, aunque no se dieron detalles sobre la causa de su muerte. La publicación, realizada en las cuentas oficiales de su empresa, generó múltiples reacciones entre sus clientes, especialmente entre las personas que hacen parte de la farándula nacional que acudieron a sus servicios.



¿Quién era Jimmer Hernández, odontólogo de los famosos?

El odontólogo colombiano era especialmente reconocido por su trabajo en la odontología estética, tanto que había destacado por ser el profesional detrás de algunas de las mejores sonrisas de la industria del entretenimiento nacional.

Tras varios años de carrera creó Elite Cosmetic Dental, una clínica especializada en tratamientos estéticos dentales, posicionándose como uno de los más destacados del área y ubicó sedes en varias ciudades del país como Villavicencio, Bogotá y Medellín. También llegó con su clínica a Miami, Estados Unidos.



"Elite Cosmetic Dental informa a la opinión pública, pacientes, colaboradores y amigos que hoy, 7 de marzo, en horas de la madrugada, falleció nuestro fundador Dr. Jimmer Hernández. Fue un profesional visionario, cuya pasión por la odontología estética y su compromiso con la excelencia permitieron transformar la sonrisa y la vida de miles de personas. Su liderazgo, dedicación y calidad humana dejaron huella profunda en nuestra institución y en todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado", se lee en el comunicado de la clínica.



El Dr. Hernández tenía más de 10 años de experiencia en odontología estética, graduado de la universidad cooperativa de Colombia y con varios estudios adicionales en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.



Los famosos que lamentaron su fallecimiento

Algunas de las reacciones que más llamaron la atención en redes sociales fueron las de las actrices Yolanda Rayo y Lina Tejeiro, unas de las clientes más reconocidas del odontólogo Hernández. Tejeiro compartió una foto a blanco y negro con el profesional agregando un corazón roto a la publicación y el texto: "Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre".

Por su parte, Yolanda Rayo también publicó un mensaje en el que escribió: "Sabes que te quería de verdad. No puedo entender tu pronta partida. Descansa en paz".

A los mensajes lamentando el fallecimiento del odontólogo se unió la comediante Johanna Velandia, quien compartió una reflexión sobre la partida del profesional. "Las buenas personas nunca se van del todo. Viven en quienes tuvimos la suerte de conocerlas".

El exparticipante de Yo Me Llamo, José Miel, también fue uno de los clientes del Dr. Jimmer Hernández y utilizó sus redes sociales para recordarlo y lamentar su muerte. "Mi doctor, te nos fuiste y solo agradezco a la vida por haberte conocido. Un ser humano grandioso y un gran profesional (…) Fue quien hizo mi diseño de sonrisa, así que vuela alto mi churro. Te quiero".

También el actor Orián Suárez y su esposa Martha González también se sumaron a las personalidades que lamentaron la partida de Hernández. "Detrás de un gran odontólogo hay una gran sonrisa. Hay noticias inesperadas y tu partida es una de ellas. Gracias por tanto porque solo me queda eso, darte las gracias. Vuela alto y descansa en paz", escribió él.

