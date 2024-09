¿Alejo sigue con su novia tras salir del Desafío XX? Esto respondió

Alejo es el más reciente eliminado del Desafío XX, luego de que en esta última etapa dorada generara controversia por sus acercamientos con Luisa, su refuerzo en el juego. El participante finalmente aclaró qué pasó con su relación amorosa fuera del juego.

Luego de que Alejo confesara en el programa que tuvo sentimientos por Luisa, su compañera en Omega, y que la llevara de regreso al juego para acompañarlo, muchas dudas se generaron en las redes sociales. A eso se sumó que Melissa, su novia, borró todas las fotos que tenía con él después de eso .

¿Alejo sigue con su novia?

Alejo Londoño, nombre de pila del exparticipante, fue el invitado de este 18 de septiembre al programa matutino Día a Día , de Caracol Televisión, y allí los presentadores le cuestionaron sobre el estado actual de su relación amorosa.

El exdesafiante expresó que "Meli es el amor de mi vida" y confirmó que, a pesar de lo pasado dentro de la competencia con Luisa, siguen juntos. "Meli está feliz, está mamasita y estamos juntos".

Alejo aclaró también que es "una relación normal, con sus latos y bajos, pero estamos juntos". Sin embargo, reconoció que sus palabras, confesando sus sentimientos por Luisa, le generaron problemas en casa.

Cuando Carolina Soto le reveló que ese día quiso entrar al programa solo para hacerlo callar, el deportista y modelo reveló que "mi mamá también". Alejo confesó que al regresar a su casa, "me halaron las orejas".

Luisa, por su parte, también asistió al programa y reveló que para ella todo lo de Alejo fue una sorpresa. "Cuando regresé al programa yo no sabía nada y Darlyn me dijo que tenía que aclarar cosas con Alejo. Él esa noche me dijo lo que había pasado y mi respuesta fue: 'Alejo, esos son bobadas del juego, eso no es nada'".