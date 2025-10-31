Juan Gabriel fue abusado por un sacerdote a los 13 años, revela serie documental de Netflix

Se estrenó en Netflix el primer capítulo de 'Debo, puedo y quiero', la serie documental dela vida de Juan Gabriel, uno de los cantantes más queridos y conocidos de México. La producción está causando revuelo tan solo con sus primeros minutos, al revelar un detalle de la vida del 'Divo de Juárez' que nunca antes se había revelado.

Muchas producciones y publicaciones han retratado la vida de Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila de Juan Gabriel; sin embargo, esta es la primera vez que se conoce que el cantante mexicano fue víctima de abuso sexual cuando niño. La información llegó en los primeros 15 minutos del capítulo estreno de la serie documental.



¿Qué se reveló sobre el abuso sexual a Juan Gabriel?

La revelación llegó a través del periodista y gestor cultural Alejandro Brito, quien habló en la serie sobre aquellos detalles desconocidos sobre la niñez de Juan Gabriel, quien fue juzgado por su 'amaneramiento', rechazado por su familia y, tristemente, abusado por un sacerdote.

Brito contó en el primer capítulo de la serie que la niñez del cantante mexicano no fue nada fácil, debido a una sociedad que rechazaba tajantemente a las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Tal fue el rechazo que enfrentó Juan Gabriel que a los 16 años fue acusado de robar unos perfumes en la Ciudad de Juárez solo por su manera de actuar.



"A los 16, acusado de robar unos perfumes en Ciudad Juárez, y ese año, detenido solamente por su amaneramiento, según esto, por obstruir la labor de inspección", detalló el periodista y agregó que ese episodio dejó plasmado el abandono en el que vivía el cantante en su adolescencia.



"Si tú ves su declaración se puede apreciar la difícil y solitaria infancia que tuvo, sin ninguna orientación ni apoyo familiar, ya que no tenía un hogar bien integrado", detalló.

Pero eso no fue lo peor, en su intervención, el periodista Alejandro Brito relató que en medio de ese abandono, desde muy joven Juan Gabriel tuvo que buscar maneras de subsistir por sí mismo, eso o llevo a conseguir trabajo en una casa cural, donde fue víctima de abuso. "A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él".

Brito no dio más detalles de lo ocurrido, pero sin duda esa revelación causó gran sorpresa entre los seguidores de Juan Gabriel, ya que se sabe que el cantante nunca mencionó este tema. Es la primera vez que se tiene conocimiento sobre este triste episodio en la vida del artista que murió en 2016 y que se convirtió en una de las figuras más famosas de la comunidad LGBTIQ+ a nivel internacional.



¿Qué esperar sobre la serie documental de juan Gabriel en Netflix?

´Debo, puedo y quiero', la producción de Netflix, promete abordar y reconstruir la vida del 'Divo de Juárez' desde sus primeros años de vida hasta su consagración como cantante, revelando -como ya ha quedado demostrado- aquellos momentos y detalles de la vida del artista que pocos conocen.

La serie es dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, y contará con cuatro episodios que abordarán todo los personal, profesional y hasta místico que rodeó la vida de Juan Gabriel. Esto se hizo a través del acceso a material inédito de cuarenta años de archivos personales del cantante entre videos, audios e imágenes.

