Mujer sorprendió en Yo Me Llamo por su imitación de Diomedes Díaz: cantó con Elder Dayán

Al ritmo de “Cundé, cundé”, una mujer que imitaba a Diomedes Díaz causó curiosidad entre jurados y espectadores de Yo Me Llamo en el octavo capítulo de esta nueva temporada. La participante incluso se dio el lujo de compartir el escenario con Elder Dayán, cantante vallenato e hijo del Cacique de La Junta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y es que esta mujer sorprendió a todos una vez puso un pie en el templo de la imitación y dijo con toda seguridad: “Yo me llamo Diomedes Díaz”, y empezó a cantar los versos de esta canción vallenata. Su presentación se llevó los aplausos del público, que acompañó la pista, y también un baile del Lobo Aurelio. Contrario a lo esperado, la participante tenía todos los gestos del Cacique muy bien estudiados y ejecutados en el escenario. Pero los jurados no cedieron y aplicaron los criterios de evaluación rigurosamente sobre la imitadora.

Elder Dayán destacó que fuera la primera imitadora que consiguió hacer el movimiento del ojo del cantante, que tanto lo caracterizaba. Para él, ese detalle hacía parte de la esencia de su padre como artista. A pesar de no tener el mismo tono que Diomedes Díaz, el jurado Elder Dayán determinó que sí se llamaba, ya que, a su modo de ver, sí lograba representarlo. Pero sus colegas no pensaron lo mismo. César Escola y Amparo Grisales estuvieron de acuerdo al afirmar que el performance de la imitadora no tenía el nivel necesario para decir que la aspirante sí se llamaba Diomedes Díaz.



Al terminar los veredictos, Elder Dayán se levantó de la mesa de los jurados para cantar junto a la imitadora de su padre “Mi primera cana”. Las similitudes dieron pie a que incluso se hablara de un supuesto rasgo que los Díaz tienen en una de sus orejas, que los hace distinguir como parte del linaje del Cacique de La Junta. A pesar de las risas y los aplausos, la imitadora de Diomedes Díaz se llevó tres estrellas rojas y una verde de Elder Dayán, que no le bastaron para poder continuar a la siguiente fase del templo de la imitación.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co