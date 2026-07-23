Amparo Grisales reveló en Yo Me Llamo que tuvo romance con Chayanne: "Me arrepiento"

La undécima temporada de Yo Me Llamo avanza en las primeras audiciones para encontrar al doble perfecto y mientras los jurados evalúan a cada uno de los participantes, también empiezan a conocerse historias de sus vidas que llaman la atención del público. En medio del segundo capítulo del programa, Amparo Grisales sorprendió con una confesión sobre relación con Chayanne.

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La actriz manizaleña contó a sus compañeros de mesa que, hace algunos años, conoció en persona al cantante puertorriqueño y que creció el amor. Sin embargo, la diferencia de edad entre ellos se convirtió en un obstáculo para que la relación se formalizara.



Esto contó Amparo Grisales sobre Chayanne

Al templo de la imitación llegó un participante asegurando ser el doble de Chayanne, uno de los artistas más queridos y reconocidos en Lationamérica. En cuanto se anunció su paso al escenario, Grisales se emocionó y mencionó que el puertorriqueño es "el amor de mi vida".

El participante sorprendió con una interpretación de 'Provócame' en el escenario; sin embargo, su presentación fue interrumpida a petición de la actriz y los otros jurados que no quedaron convencidos. Incluso las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez detrás de escena lamentaron que el hombre no diera lo suficiente para tener a Chayanne en la competencia.



Amparo Grisales, por su parte, destacó que estaba ilusionada con la posibilidad de tener a un doble de Chayanne en Yo Me Llamo y procedió a revelar que uno de sus grandes arrepentimientos en la vida es haber rechazado al artista real, declaraciones que sorprendieron a sus compañeros César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni.



"Esa es una de las arrepentidas que tengo en la vida, creo que la única. Lo tuve tan cerca y nada, yo me le escapé. Mis amigas no me lo perdonan", expresó la diva de Colombia, causando conmoción en el programa. Elder Dayán, por su parte, le dijo a Amparo Grisales que no debería estar arrepentida, pues ambos están vivos y puede que no haya perdido su oportunidad con el cantante original.

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Pero la actriz resaltó que Chayanne está casado y que ella respeta su compromiso. Entonces procedió a revelar más detalles sobre la oportunidad que dejó pasar con el artista cuyo nombre de pila es Elmer Figueroa Arce. "Cuando yo lo conocí, fue una locura, besitos fueron y vinieron, pero yo tenía 37 años, venía de España, él tenía 26 o 27. Entonces en esa época uno los ve muy chiquitos. Hoy en día ya no, hoy en día me lo ponen enfrente y papito".

César Escola quedó intrigado con la historia de su compañera y le preguntó más detalles sobre la historia que alcanzó a compartir con Chayanne, incluso le preguntó si el artista intentó formalizar su relación con ella. "Estuvimos como noviecitos jovencitos. Delicioso, pero no más. Lo dejé escapar". Aurelio Cheveroni, por su parte, invitó a Amparo Grisales a buscarse "un colágeno", pero ella le respondió que con la comida y el ejercicio tenía suficiente.

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Desafortunadamente para el participante, Amparo Grisales tampoco le quiso dar una oportunidad para que avanzara en la competencia. "No me provocaste", sentenció la actriz para proceder a darle su voto negativo. De la misma forma lo hicieron Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, tan solo César Escola se mostró dispuesto a darle paso a la siguiente etapa al imitador, pero este único voto no le dio paso a la competencia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co