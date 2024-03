Ángelo, hijo de Luly Bossa, habló de la muerte días antes: "A mí que no me coman los gusanos"

Luly Bossa contó en sus redes sociales cómo fueron los últimos días de Ángelo, su hijo menor. La actriz recordó que el joven "estaba bien” un día antes de morir, pero “estaba mamado”. “Él estaba perfecto, es que es lo increíble, no tenía flemas, no tenía reflujo, no tenía nada”, dijo.

Incluso, días antes de su deceso, el joven les habló sobre la muerte a quienes lo cuidaban. "'A mí que no me coman los gusanos', estaba pidiendo que lo cremaran, que no lo dejara olvidar", narró Luly Bossa.

La actriz reconoció que no quería que su guerrero se diera por vencido, pero estaba cansado. De hecho, su hijo mayor le aseguró a Luly Bossa que Ángelo seguía vivo solo por ella.

El día en que Ángelo falleció, el joven bromeó con la enfermera que lo cuidaba en ese momento: “Perrita (parcera), levántese que se le hace tarde”, le dijo en chiste. Cuando la profesional se estaba arreglando, él la cuestionó porque se demoraba. "Yo no sé si él se quería ir solo", expresó Luly Bossa.

Él afirmó “ya vengo”, aspirando fuerte, pero cuando la enfermera lo miró ya no lo veía respirar y alertó de inmediato a Luly Bossa. "Empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas, yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca", añadió la actriz.

"Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió", recordó.



Luly mencionó que "a veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena” y finalmente “hizo un paro”.

La actriz concluyó diciendo que a su hijo "se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo, una vecina apareció y me dijo ‘venga, yo la llevo’. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’".

Lully Bosa recordó a su hijo con emotivo video

Con apenas unos segundos de video, Luly Bossa volvió a conmover corazones con las expresiones de amor a su hijo. "Siempre serás el amor de mi vida. Mi Ángelo Bossa", escribió la actriz.

"¡Eres la representación del amor de madre! ¡Hiciste tu papel de una manera PERFECTA! Recibiste de parte de Dios a tu hijo y lo entregaste nuevamente en sus brazos", "madre ejemplar", "eres un ser único y maravilloso!!! Madres como tú son ángeles en la Tierra", comentaron en redes sociales.