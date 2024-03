Luly Bossa, sobre el papá de su hijo Ángelo: "Me tocó hacerle cacería por Facebook"

En la mañana del sábado 9 de marzo, la actriz Luly Bossa conmovió en redes sociales luego de anunciar que Ángelo Bossa Brieva, su hijo de 22 años, falleció. El joven vivía con una enfermedad degenerativa, la cual fue diagnosticada cuando tenía 11.



Después de conocerse la triste noticia de la muerte de Ángelo, muchos seguidores en redes socialesle preguntaron a Luly Bossa qué se sabe del padre del joven.

"Me volví hacker para encontrarlo": Luly Bossa

Tiempo atrás, la actriz dio una entrevista para un pódcast con Diva Rebeca en el que habló del papá de Ángelo. Luly Bossa contó que prácticamente buscó por cielo y tierra al hombre, quien no había querido ayudarla.

"Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví hacker para encontrarlo", contó Bossa. "El papá no ha querido ayudarme. De hecho, ninguno de los dos (los padres de sus dos hijos) se ha hecho responsable", agregó.

Incluso, dice Luly Bossa, el progenitor de Ángelo le aseguró que él "era estéril y que por eso no podría ser el papá del joven".



Cabe recordar que Luly Bossa tiene dos hijos. Ángelo, nacido el 20 de septiembre de 2001, era el menor.



Y es que debido a que ninguno de los dos sujetos respondió por sus descendientes, Luly Bossa se hizo cargo de ambos, pero recalcó que “ese es el error más garrafal que he cometido porque los hijos tienen derecho a conocer a su papá”.

Cuando Luly le contó a sus seguidores que su hijo Ángelo había fallecido, les pidió que "oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno".