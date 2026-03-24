Así fue el nostálgico reencuentro de Selena Gomez y Miley Cyrus en aniversario de Hannah Montana

La nostalgia se apoderó de millones de seguidores con el reencuentro entre Selena Gomez y Miley Cyrus durante el especial por los 20 años de Hannah Montana, un momento que no solo recuerda una de las épocas más icónicas de Disney, sino que también evidenció la huella cultural que dejó la producción en toda una generación.



El especial, disponible en Disney+, recorre los escenarios más recordados de la serie y revive momentos clave de su historia. Sin embargo, uno de los instantes más comentados fue la aparición sorpresa de Gomez, quien participó en dos episodios del programa interpretando a Mikayla, la rival de Hannah Montana.

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Según se muestra en el especial, el encuentro no solo fue significativo para los fanáticos, sino también para las propias artistas. La escena se desarrolló en dos espacios emblemáticos de la serie, la sala del hogar y el icónico vestidor de Hannah, recreado como en la casa de Malibú, un espacio cargado de simbolismo dentro de la serie. Allí, ambas recordaron anécdotas de su paso por la televisión y la etapa en la que compartieron pantalla bajo el sello de Disney.

“Estoy emocionada”, le expresó Miley Cyrus a su invitada al reencontrarse en medio de los escenarios reconstruidos. La artista también destacó el nivel de detalle de la producción: “Todo es idéntico, también yo”, comentó, haciendo referencia a la fidelidad con la que se recrearon los espacios que marcaron la serie.



Selena Gomez surprises Miley Cyrus in the “Hannah Montana 20th Anniversary Special.” pic.twitter.com/U1WrmQdTES — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 24, 2026

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Durante la conversación, las cantantes repasaron algunos de los episodios en los que coincidieron, incluyendo aquellos en los que Mikayla Skeech, el personaje de Gomez competía directamente con Hannah Montana. Entre risas y recuerdos, incluso bromearon sobre sus papeles en la ficción y se pidieron disculpas por las rivalidades que sus personajes protagonizaban en pantalla.

Uno de los momentos más personales del encuentro llegó cuando Selena recordó una experiencia particular durante el rodaje. “Recuerdo sentirme muy fea. Tenía 15 años y quería sentirme guapa, y fue ‘agh’”, confesó, al rememorar una escena en la que su personaje aparecía disfrazado de alienígena.

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El recorrido por el vestidor de Hannah Montana también dejó uno de los momentos más simbólicos del especial. Selena volvió a probarse el emblemático sombrero rojo que utilizó durante su participación en la serie, desatando una ola de nostalgia entre los seguidores. Fue allí donde expresó una de las frases más destacadas del encuentro: “Tenía todo el álbum de Hannah Montana / Meet Miley, era mi vida. Creaste cultura, nena”.

La respuesta de Cyrus no se hizo esperar y reafirmó el vínculo entre ambas: “Tú también, chica, vamos Mikayla”, dijo, haciendo alusión al personaje que interpretó Selena y que se convirtió en uno de los más recordados por los fans.

Selena Gomez: “I had the whole Hannah Montana / Meet Miley album it was my life. You created culture babe”



Miley: “You too Girl, let's go Mikayla”🥺 pic.twitter.com/uyXWl4Gkh5 — Miley Official (@MileyCyrusBz) March 24, 2026

El reencuentro no solo fue un guiño a la historia de la serie, sino también un reflejo del impacto que tuvo en la cultura pop de los años 2000. Hannah Montana no solo lanzó la carrera de Miley Cyrus, sino que también consolidó una generación de artistas que crecieron frente a las cámaras y evolucionaron con su audiencia.

Para muchos seguidores, este reencuentro representa mucho más que una reunión entre dos estrellas, es la confirmación de una etapa que marcó su infancia y adolescencia, y que hoy regresa con fuerza a través de la memoria, la música y la televisión.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co