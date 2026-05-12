Nodal mostró la lujosa habitación de su hija Inti en su casa con Ángela Aguilar: ¿se vio con Cazzu?

En medio de los recientes rumores sobre la posible separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar y los problemas legales entre el cantante y su familia, el intérprete de 'Adiós Amor' ha desviado la atención a un tema mucho más amable para los medios y sus seguidores: su reencuentro con su hija Inti.

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A través de sus redes sociales, en medio de dos polémicas mediáticas, Nodal decidió mostrar a sus millones de seguidores la habitación que preparó para su hija en la casa que comparte con su esposa Ángela Aguilar. De esta manera, el cantante mexicano abrió nuevas especulaciones sobre lo que está pasando en su vida, alejadas de sus relaciones con su esposa y padres.



Así se ve la habitación de Inti en casa de Christian Nodal

En las historias de Instagram de Nodal quedó registrado un primer recorrido por la habitación de la pequeña Inti, quien nació en septiembre de 2023, fruto de la relación del mexicano con la cantante argentina Cazzu. Por lo que se ve, en la casa del mexicano le espera a la niña de más de dos años un espacio lleno de lujos y dedicado para ella.

La grabación muestra que en la habitación hay un walking closet en el que ya están ubicados algunos vestidos, zapatos y abrigos para la pequeña; también un gran baño exclusivo para ella. El cuarto, por su parte, tiene en las paredes pintado una especie de desierto y en el techo varias lámparas en forma de nube distribuidas.



Hay una pequeña cuna en la que reposa una cobija de color rosa con la imagen de la Virgen de Guadalupe pero también hay una cama más grande en cuyo espaldar se lee el nombre de la menor en letras gigantes y de tono morado. Cabe recordar que, meses atrás, en una polémica entrevista con la periodista Adela Micha, Nodal reveló que en su casa en Houston ya tenía una habitación para Inti de cuya decoración se había encargado Ángela Aguilar.



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Uno de los detalles de la habitación que más ha llamado la atención de los internautas y que ha generado todo tipo de opiniones es el libro infantil que se ve sobre la cama de la menor. Se trata de un cuento personalizado de Christian Nodal, llamado El Forajido.

"Poquito a poco, el forajido soñador volvió... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol", se lee en la página que está abierta, donde también se ve una ilustración de un padre junto a su hija. En la imagen el papá tiene algunos tatuajes como el cantante y la pequeña está sosteniendo su corazón.



¿Nodal y Cazzu se reencontraron?

Cuando el cantante mostró en sus redes sociales el cuarto de la menor preparado para recibirla, sus seguidores empezaron a preguntarse si finalmente se vería el momento del reencuentro entre Nodal e Inti en la casa del cantante mexicano. Aunque por el momento no hay imágenes de esto, el programa Hoy del canal de Las Estrellas indicó que, efectivamente, Nodal está con su hija.

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En el matutino indicaron que, la disputa legal entre Nodal y Cazzu tuvo un primer resultado positivo para el mexicano, quien estaba buscando regular la pensión y las visitas a su hija. Aunque no se ha confirmado si la niña se quedará con Nodal en su casa, lo que señalaron en el espacio televisivo es que Cazzu accedió a la petición de Nodal de ver a su hija en el hotel donde ambas se hospedaban en Texas.

"Dicha petición fue aceptada por La jefa y el encuentro de Nodal e Inti se dio luego de varios meses sin verse y después de haber publicado en redes sociales el cuarto en su casa pensado para la menor", aseguraron.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co