Daniela Álvarez preocupa a seguidores al mostrar "una bolita" que apareció en su cuello

A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora Daniela Álvarez generó preocupación entre sus seguidores al hablar sobre un problema de salud que está enfrentando actualmente. La barranquillera aseguró que tuvo que someterse a una biopsia, luego de que notara "una bolita" que empezó a crecer en su cuello.

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Lo más curioso de la revelación de la modelo es que aseguró que esta no es la primera vez que le ocurre esto y detalló que cree que todo se debe a un "grave error" que cometió en su época de reina de belleza.



¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

En sus historias de Instagram, Álvarez explicó a sus seguidores que se dirigía a un centro médico para realizarse una biopsia por "una bolita" que ha estado creciendo en su cuello. La modelo detalló que es un problema que ya había enfrentado años atrás a causa de un procedimiento estético al que se sometió cuando representó a Colombia en Miss Universo.

Daniela Álvarez detalló que hace 10 años tuvo un bocio, es decir la aparición de una masa en el cuello a causa del aumento del tamaño de la glándula tiroides, ubicada en esta parte del cuerpo. Sin embargo, la modelo aseguró que en ese momento pudo tratarlo y desaparecerlo "con yodo".



Sin embargo, esta condición reapareció nuevamente y parece que los médicos en esta ocasión quieren confirmar que no se trate de algo más grave. "Otra vez me está creciendo esa bolita y me van a hacer una biopsia", reveló la presentadora que también mostró ante la cámara lo evidente que era la masa en su cuello para ese momento cuando intentaba pasar saliva.



La famosa de 37 años también mostró en sus historias el momento en el que le realizaron el procedimiento de la biopsia. Álvarez detalló en la publicación que, después de haber atravesado por situaciones de salud mucho más dolorosas, este procedimiento le pareció como "un pellizquito". Tras salir del centro médico, explicó que la biopsia salió bien y sin complicaciones, pues algo que generaba preocupación es que tenían que intervenir en una zona muy cercana al nervio de la voz.



¿Por qué Daniela Álvarez tiene un bocio en el cuello?

En medio de sus declaraciones en redes sociales, Álvarez también detalló a qué se debe este problema de salud y señaló que todo empezó cuando fue Señorita Colombia (2011 - 2012) y se estaba preparando para su participación en Miss Universo. Para cumplir con algunas de las exigencias físicas del certamen internacional, la barranquillera se sometió a un tratamiento estético que le dejó estas consecuencias en su salud.

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"Esto es producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar porque era uno de los protocolos que se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides", indicó la modelo.

Este nuevo episodio de salud de la famosa ex reina de belleza colombiana preocupó a sus seguidores, recordando el proceso de amputación que pasó la mujer en 2020, cuando los médicos detectaron una masa anómala en su abdomen y, luego de varias cirugías y complicaciones, tuvieron que amputarle parte de su pierna izquierda.

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Desde entonces, Daniela Álvarez se ha convertido en un ejemplo de superación y perseverancia para los colombianos, quienes ahora le envían los mejores deseos para tratar este nuevo bocio en su cuello. La modelo está a la espera de los resultados de la biopsia mientras sigue cumpliendo con su agenda pública en eventos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co