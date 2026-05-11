Esto se sabe sobre lo nuevo de 'La Casa de Papel' anunciado por Netflix

Netflix ha emocionado a millones de fanáticos de 'La casa de papel' en todo el mundo con el anuncio de un nuevo proyecto que hace parte de este universo. Cinco años después del estreno de la última temporada de la famosa serie española, la plataforma de streaming ha revelado que habrá más de este proyecto que atrapó al mundo.



¿De qué se trata el anuncio de Netflix?

La plataforma reveló un nuevo tráiler que paralizó al mundo al revelar que "el universo continúa", haciendo referencia a 'La casa de papel' y a un nuevo proyecto derivado de esta historia que representó a lo largo de cinco temporadas la historia de un gran grupo de ladrones que cometen millonarios atracos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España.

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"Algunas historias empiezan con un golpe perfecto. Y este lo cambió todo", escribieron en la descripción del nuevo tráiler publicado en YouTube. Sin embargo, no se han revelado muchos detalles sobre lo que traerá esta nueva parte.

Netflix no ha revelado muchos detalles, pero se anticipa que se trataría de un spin-off de la serie creada por Álex Pina, en el que quedaría por confirmar si estarán los mismos personajes de las cinco temporadas pasadas o si se agregarán nuevos actores. El video, en el que no se revelan muchos detalles sobre los protagonistas de esta nueva etapa de 'La casa de papel', lo que sí se empieza a especular por parte de los fans es que puede ser una continuación relacionada con el misterioso oro desaparecido.



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Las otras series del universo de 'La casa de papel'

Esta no es la primera vez que Netflix emociona a los fans de esta franquicia española anunciando nuevos proyectos relacionados. En el pasado, la plataforma atrapó nuevamente al público al presentar 'Berlín y las joyas de París', una historia previa a 'La casa de papel' que muestra los días de gloria de uno de los personajes más queridos de la franquicia.

De hecho, el próximo 15 de mayo se estrenará en la plataforma 'Berlín y la dama del armiño', una nueva historia en la que el actor Pedro Alonso vuelve a darle vida a Berlín. "Ansioso por dar un nuevo golpe, reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci", se lee en la descripción del proyecto.

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"Hay algo profundamente humano bajo el espectáculo, y me entusiasma que el público descubra cómo evoluciona su historia", señaló Alonso, según citó el medio especializado Tudum. Además del español, en el proyecto también participan importantes actores como Inma Cuesta, José Luis García Pérez y Marta Nieto.

Cabe recordar que 'La casa de papel' conquistó el mundo desde 2017 con su primera temporada, narrando la historia del gran robo a la Fábrica Nacional de Moneda, los icónicos monos rojos, las máscaras de Dalí y personajes como Tokio, Berlín, Nairobi y El Profesor.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co