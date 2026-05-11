Óscar Berrocal, el fotógrafo detrás del meme más famoso de Shakira: "Era una foto cualquiera"

En la era de la inmediatez digital, donde cada momento se puede "congelar" con un solo clic desde un dispositivo móvil, la fotografía ha pasado a formar parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, a veces los momentos capturados, que parecen simples o rutinarios, pueden llegar a convertirse en imágenes trascendentales que hacen parte de la historia y que impactarán a nuevas generaciones.

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Ese es el caso de la famosa fotografía de Shakira sentada frente a un computador a finales de los noventa. Se trata a una imagen que, años después, mutó de ser un registro editorial a uno de los memes más icónicos y versátiles de internet y, tal vez, la foto más vista de la artista barranquillera en redes sociales. La historia real de esta famosa imagen nace del ojo y la paciencia de Óscar Berrocal.



El origen de la foto viral de Shakira

La historia se remonta a 1997. En aquel entonces, Óscar Berrocal formaba parte del equipo de fotógrafos de planta de la redacción de El Heraldo, donde era común que los artistas que empezaban a saborear la fama realizaran visitas para promocionar sus trabajos. Shakira ya no era una desconocida, su nombre empezaba a ser cada vez más mencionado gracias a su álbum 'Pies Descalzos', y se estaba convirtiendo en una gran figura musical.

Óscar recuerda, en entrevista con noticiascaracol.com, que le dieron una instrucción clara la noche anterior. "No tomes ninguna orden en la mañana y te quedas en la redacción porque viene un personaje", le dijeron sin confirmarle el nombre del individuo que debía fotografiar, pero anticipaba que era alguien importante.



A pesar de la importancia que podía tener ese misterioso personaje, el fotógrafo lo asumió como cualquier otro trabajo. "La verdad era una visita más, una foto de registro que no tenía ningún esfuerzo".



Al día siguiente descubrió que se trataba de una joven Shakira de 20 años, que junto a Berrocal realizó el recorrido protocolario por la redacción, concedió las entrevistas de rigor y, finalmente, llegaron a la sección de revistas. En ese espacio se producía una página dominical llamada 'Pelaos', dedicada al público juvenil, y la editora de la sección le pidió a Óscar una foto específica de la artista para ilustrar la nota del domingo.

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"Iban a hacer una nota específica para ella", asegura el fotógrafo que siguió las indicaciones con la naturalidad de un día en la oficina. De forma casi improvisada y sin parafernalia, Shakira se sentó frente a la computadora de la oficina y Berrocal disparó, según recuerda, con una Nikon de la serie 90, capturando un momento que parecía cotidiano en ese momento.

La imagen, como se tenía planeado, se publicó el domingo en la revista y pasó inadvertida. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales terminó convirtiéndose, décadas después, en un fenómeno viral. Shakira sentada frente al computador es una imagen que es identificada por todas las generaciones, especialmente por las más jóvenes que la han convertido en un meme clásico en las conversaciones digitales.

Óscar Berrocal junto a Shakira el mismo día que inmortalizó foto de la cantante frente al computador - Foto: Cortesía Óscar Berrocal

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Berrocal se enteró de la magnitud de su obra por los medios y por sus alumnos universitarios, quienes constantemente le piden que les cuente la historia detrás de esta imagen. "Realmente lo que más la ha hecho famosa son los memes", admite refiriéndose a la foto. Señala que esto demuestra que la importancia de la imagen no reside en su complejidad técnica, sino en cómo el público le da su propio significado.



Las conexiones de Óscar Berrocal con Shakira

Esa no fue la única vez que Óscar Berrocal fotografió a Shakira. El fotógrafo recuerda con humor y algo de resignación las jornadas maratónicas que ha tenido que pasar para capturar a la barranquillera.

La primera ocasión fue antes de que Shakira partiera hacia Cartagena para realizar su show en el Reinado Nacional en 1999. Óscar fue enviado al apartamento de la cantante en Barranquilla, pero lo que debía ser una sesión rápida se extendió por horas debido a la llegada de peluqueros y vestuaristas. "Ya yo estaba emputado... cumplí otra jornada laboral esperando subir a hacer la foto", confiesa entre risas al recordar que llegó a las 4:00 p. m. y terminó a las 10:00 p. m.

A pesar de su molestia y de su regla personal de no tomarse fotos con los famosos, ese día terminó aceptando una foto con ella por cortesía, un negativo que, curiosamente, nunca imprimió y terminó perdiendo en los pliegues de un libro.

Su encuentro más reciente, fue en el Carnaval de Barranquilla 2025, cuando Shakira sorprendió a los colombianos disfrazada junto a sus hijos Milan y Sasha durante la Guacherna. Ese día Berrocal simplemente trabajaba para una comparsa, capturó imágenes de una mujer con la cara totalmente pintada e irreconocible que resultó ser Shakira disfrutando de la fiesta con sus hijos.

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"Yo no me percaté de que era Shakira... estaban todos pintados igual", recordó el fotógrafo, pero horas más tarde, al revisar el material notó que en una de las imágenes salía 'Tutino', hermano de la barranquillera. Afiló su visión y revisó foto por foto, hasta que la reconoció junto a sus hijos. La confirmación llegó al día siguiente con la publicación de la propia artista en sus redes sociales. Las imágenes capturadas por la cámara de Berrocal ese día no han visto la luz todavía, pero sin duda son un tesoro que el profesional guarda para un mejor momento.



La vida del fotógrafo

Aunque el mundo digital lo asocie con un meme, Óscar Berrocal es un profesional con una trayectoria profunda en el fotoperiodismo colombiano. Nacido en Montería, pero barranquillero por adopción, no siempre supo que sería fotógrafo.

Aunque inicialmente soñaba con las ciencias políticas, el derecho o el periodismo investigativo, la fotografía terminó siendo lo que él define como una "droga" de la que no se puede salir. A lo largo de su carrera, ha trabajado para medios de gran relevancia como El Heraldo, El Tiempo y la agencia EFE, además de ejercer la docencia en programas de diseño gráfico.

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Contrario a lo que algunos pensarían, para Berrocal el orgullo profesional no reside necesariamente en la viralidad, sino en los momentos históricos y deportivos que ha logrado inmortalizar.

Entre sus tesoros personales, como gran fan de los deportes, destaca su fotografía de Radamel Falcao García celebrando con los brazos abiertos durante el empate 3-3 contra Chile, el resultado que clasificó a Colombia al Mundial de Brasil 2014. "Esa foto me da orgullo... fue un paso importante para la selección y a mí me gusta mucho el fútbol".

También incluye hitos como el regreso triunfal de Edgar Rentería tras ser campeón de la Serie Mundial en 1997, una imagen que logró subiéndose a un carro de bomberos tras perseguir la caravana por toda la ciudad.

En la actualidad, Óscar combina su labor como fotógrafo freelance para importantes agencias y medios con la docencia universitaria en Barranquilla. Para él, la fotografía no es solo técnica; es una forma de vida. "La fotografía es una droga. La pruebas y no sales", asegura.

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Algunos de los consejos que da a sus estudiantes y colegas con menos experiencia es "siempre tomar la foto para un medio local como si fuera para el New York Times". Agrega que, en la actualidad, ni la inteligencia artificial puede reemplazar la mirada de alguien que sabe capturar los mejores momentos a través de su lente. "Tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si no tienes un ojo entrenado que alimentas a diario con imágenes, nunca vas a ser buen fotógrafo".

Para Óscar Berrocal, la foto de Shakira frente al computador es una lección de humildad y una prueba de que el fotoperiodista debe tratar cada encargo con la misma importancia, pues nunca sabe cuál de ellos terminará cambiando la historia digital. En su labor diaria se mantiene en la búsqueda de la "mejor foto" que, según su filosofía, siempre está por venir.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co