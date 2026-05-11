Festival Cordillera: fechas y precios de la preventa Sudamerican Rockers

El pulso de la música latinoamericana se prepara para latir con más fuerza que nunca en la capital colombiana. El Festival Cordillera, que se ha consolidado como el epicentro de los sonidos de nuestra región, ha anunciado oficialmente su regreso para el año 2026. En esta ocasión, la celebración es doble, pues el evento llega a su quinta edición, un hito que promete una experiencia sonora sin precedentes en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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La cita para este quinto aniversario ya está marcada en el calendario. El Festival Cordillera se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

Para los seguidores más fieles, el camino hacia el festival no comienza con el anuncio de los artistas -que se espera en los próximos meses-, sino con un acto de fe musical denominado Sudamerican Rockers, la etapa de preventa especial para aquellos asistentes fijos al festival que no necesitan conocer el cartel de artistas para hacer parte.



¿Qué es Sudamerican Rockers y cómo funciona?

La preventa Sudamerican Rockers permite adquirir las entradas en la etapa más temprana de comercialización. La principal ventaja, y quizás la más atractiva para los asistentes, es que esta fase ofrece el precio más bajo de todo el ciclo de ventas. Es la recompensa directa a la lealtad de quienes entienden que el Cordillera es, ante todo, una garantía de calidad y una plataforma para celebrar la diversidad de los sonidos latinos.



Para asegurar un lugar en esta quinta edición, los interesados deben estar atentos a las fechas clave de boletería, la cual será gestionada exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster.co:



Preventa exclusiva para Clientes Aval: Iniciará el 13 de mayo . Estará disponible para los clientes de los Bancos del Grupo Aval ( AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular ) y para los usuarios de la billetera digital Dale! .

Iniciará el . Estará disponible para los clientes de los Bancos del Grupo Aval ( ) y para los usuarios de la billetera digital . Venta para el público general: Se abrirá el 15 de mayo, permitiendo el acceso a la compra con todos los medios de pago disponibles en la plataforma.

Precios entradas Sudamerican Rockers para el Festival Cordillera

Para esta quinta edición, dentro de la preventa Sudamerican Rockers los interesados podrán adquirir tres tipos diferentes de combos para los dos días del evento. Estos son los precios dependiendo el combo y la etapa de compra en la que los adquiera:



1. Combo VIP

Esta es la opción de mayor costo y se divide en tres etapas de venta:



Etapa 1: $1.205.000 + $244.000 (servicio) = $1.449.000

$1.205.000 + $244.000 (servicio) = Etapa 2: $1.313.000 + $266.000 (servicio) = $1.579.000

$1.313.000 + $266.000 (servicio) = Etapa 3: $1.421.000 + $288.000 (servicio) = $1.709.000

2. Combo General

La opción más económica disponible:



Etapa 1: $548.000 + $111.000 (servicio) = $659.000

$548.000 + $111.000 (servicio) = Etapa 2: $581.000 + $118.000 (servicio) = $699.000

$581.000 + $118.000 (servicio) = Etapa 3: $631.000 + $128.000 (servicio) = $759.000

3. Combo GA+

Una opción intermedia entre General y VIP:



Etapa 1: $697.000 + $142.000 (servicio) = $839.000

$697.000 + $142.000 (servicio) = Etapa 2: $781.000 + $158.000 (servicio) = $939.000

$781.000 + $158.000 (servicio) = Etapa 3: $864.000 + $175.000 (servicio) = $1.039.000

El escenario volverá a ser el emblemático Parque Simón Bolívar, el pulmón verde de Bogotá que se transformará durante dos días en el templo del rock, lo tropical, lo callejero y lo divino. Esta edición especial busca reafirmar el éxito de un festival que ha demostrado ser mucho más que una serie de conciertos; es un espacio donde convergen las músicas que definieron el pasado de la región y aquellas que están dictando el ritmo del futuro.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co