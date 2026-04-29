Así luce actualmente reconocida actriz de 'Vecinos': es “bruja” y se alejó de las cámaras

'Vecinos' es una de las producciones más queridas por los colombianos. Sin duda alguna, su humor y sus personajes han sido una de las características que hacen único el programa emitido por Caracol Televisión, que durante años ha acompañado a las familias en las noches con historias cotidianas y personajes entrañables.



Uno de esos personajes es Sarita, interpretado por la actriz Paola Díaz, quien cada noche aparece las pantallas para entretener a los televidentes. Sin embargo, más allá del personaje que sigue vigente en la televisión colombiana, la vida de la actriz ha tomado un rumbo completamente distinto lejos de las cámaras. En una entrevista con el programa La Red la actriz abrió su corazón para hablar sobre su vida y sus proyectos



De la televisión a una nueva vida fuera de las cámaras

Con el paso del tiempo, la vida de la actriz tomó un rumbo diferente. Hace 16 años, decidió dejar Colombia e instalarse en México, una decisión que, según relató en su momento, estuvo motivada por razones personales y familiares.

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“Me fui porque me casé y a esta persona la trasladaron para México. Entonces, me fui a México a vivir”, explicó. La actriz también señaló que ese cambio representó una oportunidad importante en su vida, especialmente por el nuevo entorno familiar que estaba construyendo.

“Era la primera vez que iba a construir un hogar más estable. Yo tenía niños muy pequeños, de 4 y 5 años, y el mayor de 13”, recordó, al tiempo que mencionó que su hija mayor enfrentaba una condición de salud asociada a una enfermedad autoinmune, "una artritis reumatoide sistémica”, explicó.



En ese contexto, la actriz decidió asumir el cambio de país como una etapa necesaria. “Si me sale esta gran oportunidad, entonces la tomé”, afirmó, destacando que su prioridad en ese momento fue su familia.



Ya radicada en México, Paola Díaz también continuó vinculada al medio artístico, participando en producciones como El Señor Ávila y El vestido de la novia, entre otras oportunidades que, según relató, llegaron junto con su nueva etapa de vida.

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Además de su trabajo como actriz, también asumió el rol de representante de talentos. Sobre esta experiencia, reconoció que no ha sido un proceso sencillo. “ Ha sido Complicado, no doloroso, complicado, gratificante”, señaló, explicando que este rol le ha permitido comprender mejor las expectativas y frustraciones de otros actores.

“Cada vez me vuelvo más estratega en buscar proyectos que puedan representar lo que mis actores quieren comunicar”, añadió, haciendo referencia a su labor detrás de cámaras.



Su faceta como “bruja” y su conexión con la naturaleza

En medio de su trayectoria profesional y personal, la actriz también ha llamado la atención por una faceta poco convencional: su autodefinición como “bruja”, una palabra que, según reconoció en la, puede generar interpretaciones diversas.

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“La sola palabra hace como corto circuito en mucha gente”, expresó. Sin embargo, aclaró que para ella se trata de un estilo de vida "que yo adopté o que seguí y que mucha gente sigue, no soy la única”, explicó.

En su relato, detalló que esta visión no está relacionada con una religión específica, sino con una forma de conexión con la naturaleza y la energía. “Es un estilo de vida que convive con todo lo que está vivo y no vivo dentro de la naturaleza”, afirmó.

La actriz señaló que esta práctica implica una relación distinta con el entorno natural, basada en el respeto por lo que considera vivo y energético. “Todo vibra y tiene energía”, agregó.

Actualmente, la actriz continúa visitando Colombia de forma frecuente, especialmente la ciudad de Cali, donde mantiene vínculos personales y profesionales. Según se ha conocido, en sus viajes también busca apoyar proyectos y nuevas oportunidades para talentos emergentes, mientras combina su vida familiar con sus diferentes facetas profesionales y personales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co