Salen nuevas fechas para el concierto de Karol G en Bogotá tras sold out para el 4 de diciembre

La gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’ de Karol G ha generado expectativa entre los seguidores de la artista colombiana. En menos de una hora, la boletería para el concierto del 4 de diciembre en Bogotá se agotó en plena fase de preventa y venta general. Este hito no solo confirmó el éxito de la colombiana en la industria musical y su renombre, sino que dio rienda suelta a que se abran nuevas fechas de más presentaciones que tendrán lugar en el estadio El Campín.



Karol G había anunciado en el cierre de su performance en el festival Coachella que haría una gira mundial. Más tarde publicó las fechas y lugares que gozarán de los coloridos conciertos que la cantante busca ofrecer en el todo el globo. La Bichota llegará a los escenarios desde mediados de 2026 y culminará el tour a inicios de 2027.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La empresa Stage Eventos confirmó la buena noticia en sus redes sociales este 29 de abril con una publicación. Y es que ahora La Bichota se presentará también este 5 y 6 de diciembre, completando así una racha de tres días en los que la paisa hará vibrar a la capital con su música. Las dos nuevas fechas ya están a la venta en la página web oficial de Ticket Master.

Publicidad

Según el anuncio oficial, la gira arrancará el 24 de julio de 2026 en Chicago y pasará por ciudades clave de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Las Vegas. También incluye paradas en Toronto (Canadá) y varias ciudades europeas como Milán, Ámsterdam, París, Madrid y Londres.

Sin embargo, los fanáticos de la tierra de Carolina se quedaron esperando una fecha en Medellín. En un comunicado, el equipo encargado detalló que las labores programadas en el estadio Atanasio Girardot impedirían consolidar un show en la ciudad, ya que las condiciones causarían limitaciones técnicas y logísticas.

Publicidad

A pesar de eso, se dejó en claro que esto no significa que la ciudad quede fuera del tour, solo que el anuncio de una posible fecha podría tardar más. "Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece".

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co