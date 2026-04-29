La casa de los espíritus llega a Prime Video: Alfonso Herrera y Nicole Wallace hablan en exclusiva

La exitosa novela "La casa de los espíritus" de la autora chilena Isabel Allende llega adaptada al streaming después de 44 años de la publicación de su primera edición. El actor mexicano Alfonso Herrera encarna a Esteban Trueba; Fernanda Castillo interpreta a su hermana, Férula; y la española Nicole Wallace es una joven Clara del Valle. Los tres intérpretes dieron detalles de la producción en entrevista para Noticias Caracol.



La serie de televisión se estrena desde este 29 de abril en la plataforma Prime Video, bajo la dirección de Andrés Wood y Francisca Alegría. "La posibilidad de interpretar un personaje tan amplio, que es desde su juventud hasta prácticamente su muerte (...) Está el uso de prostéticos, el vestuario, la energía conforme va cambiando la época se va modificando y como tal el personaje también va modificando con base a la coyuntura. Fue un gran reto también humanizar a alguien, tratar de darle humanidad a alguien que es tan despiadado", comenzó diciendo Alfonso Herrera, que alcanzó la fama mundial con su papel en la telenovela "Rebelde" (2004-2006).

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Herrera cuenta las complejidades de su personaje, Esteban Trueba, que atraviesa toda la historia del libro y de la serie de "La casa de los espíritus". "Esta primera lectura puede ser que es un villano 100%, pero hay que tratar de encontrar esas complejidades y claroscuros. Y entender que era un hombre lleno de dolor, un hombre lleno de duelos, que emocionalmente no fue lo suficientemente responsable para enfrentarlos, que lejos de enfrentarlos se distrajo tratando de encontrar poder político, aceptación social, extensiones territoriales, bienes materiales", agregó el actor.

Por su parte, la española Nicole Wallace (Culpa mía), que interpreta a Clara del Valle en una de las épocas de su vida, contó lo que significó conectar con esta parte de la historia latinoamericana. "Es muy diferente a todo lo que he hecho antes, hacer un acento, el chileno, representar una parte de la historia latinoamericana que también como española me es más lejos y distante, hacer de madre y tener esa maternidad. Encontrarle un punto medio a la mística, a lo humano y a lo terrenal. Había muchos retos", contó la actriz.



La mexicana Fernanda Castillo (El señor de los cielos) encarna a Férula Trueba, la hermana de Esteban, y aseguró que la serie fue un proyecto "hermoso y generoso". "Una producción donde todo el mundo estaba en pro de lo mejor para la serie, para contar esta historia, para hacer sentir bien al otro, valorar el trabajo del otro (...) Específicamente con Férula me sucedía que para mí es un personaje que me conmueve mucho, su lucha, su búsqueda, su paso por la historia. Encontrar en los silencios de este personaje y en la vulnerabilidad de esta mujer, en el poco espacio que tiene, que existe en esta casa, para contarle una historia muy profunda al espectador, a veces con más silencios que con palabras", aseguró.



La importancia de que Latinoamérica cuente sus propias historias

La novela de Allende ya se había adaptado al cine en 1993, pero grabada en inglés y con un elenco que contaba con Meryl Streep, Jeremy Irons y Antonio Banderas. La serie es una versión más cercana y leal al libro, también con un reparto internacional al que se suman la chilena Fernanda Urrejola, la española Maribel Verdú, las argentinas Rocío Hernández y Dolores Fonzi, y el colombiano Juan Pablo Raba. Algunos de estos intérpretes estuvieron en el lanzamiento de la serie en Santiago de Chile y contaron la razón por la que les parece importante que Latinoamérica cuente sus propias historias.



"El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Que contemos estas historias una y otra vez, por duras y dolorosas que sean, es muy importante. Pero además, yo creo que aquí las realizadoras han encontrado una forma muy amable de contar historias muy fuertes y es a través de la magia, a través del realismo mágico, a través de esos espíritus que van apareciendo en la vida de Clara, pero que sin duda sigue siendo igual de relevante a como cuando se estrenó la obra (original)", dijo Raba, que interpreta al tío Marcos en la producción de Prime Video.



Para Dolores Fonzi, que hace de una versión más adulta de Clara del Valle, "un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Esta serie deja en claro y comprueba que la unión de las fuerzas hace algo importante. Somos un elenco de todos actores latinoamericanos en Chile, una novela que finalmente se tenía que filmar en su lenguaje original". Por su parte, Rochi Hernández, que hace de Alba, dijo que la serie "La casa de los espíritus" es "muy rica, profunda y muy honda, y con muchas cicatrices, con valores y color. Me da orgullo ser parte de una producción que lleve eso al mundo y que no seamos países remotos de Latinoamérica".



La serie de "La casa de los espíritus", que se perfila como una de las grandes producciones latinoamericanas del año, estrena este 29 de abril sus primeros tres episodios , seguidos de nuevos capítulos semanales hasta el gran final el 13 de mayo. La producción de ocho episodios relata cerca de medio siglo de historia.

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