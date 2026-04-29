Ed Sheeran revela problema de salud que está enfrentando previo a su concierto en Bogotá

El mundo del entretenimiento se preocupó recientemente cuando Ed Sheeran, el cantautor británico, rompió un silencio de casi dos meses en sus redes sociales para revelar una noticia agridulce. Tras aparecer con un cambio de imagen radical, el artista no solo explicó los motivos detrás de su nueva apariencia, sino que compartió detalles sobre un complejo problema de salud que puso en vilo a sus seguidores de cara a su esperada gira por América Latina.



¿Qué problema de salud tiene Ed Sheeran?

Tras varias semanas de inactividad, Sheeran confirmó el 28 de abril de 2026 que ha estado lidiando con una dolorosa infección conocida como culebrilla, o médicamente denominada herpes zóster. Según sus propias palabras, ha padecido esta afección durante el último mes, describiéndola como algo que "no se lo recomendaría a nadie".

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Según medios especializados, la culebrilla es una infección viral causada por el mismo virus que produce la varicela. Este virus puede permanecer latente en el organismo y reactivarse años después, manifestándose a través de erupciones cutáneas dolorosas, ampollas, ardor intenso y sensibilidad extrema en zonas específicas del cuerpo.

Aunque generalmente no es mortal, las complicaciones pueden incluir un dolor prolongado que persiste incluso después de que las lesiones visibles han desaparecido, lo que representa un reto físico considerable para un artista en medio de una gira mundial exigente como el 'Loop Tour'.



Más allá de la noticia médica, lo que capturó la atención de los internautas fue la fotografía del cantante con la cabeza completamente rapada, dejando atrás su icónica melena pelirroja. Sheeran aclaró que el corte no está relacionado con su condición médica, sino que fue una decisión personal cargada de simbolismo. “Sí, me he afeitado el pelo. Quería hacerlo para simbolizar un nuevo comienzo”, explicó.



Según el artista, actualmente atraviesa múltiples cambios y nuevas etapas en su vida personal y profesional, por lo que este cambio estético refleja su deseo de renovación. De hecho, confesó que se siente tan a gusto con su nueva imagen que está considerando mantenerla de esa manera de forma permanente.



¿Cuándo es el concierto de Ed Sheeran en Bogotá?

A pesar de la preocupación inicial sobre una posible cancelación debido a su estado de salud, Ed Sheeran trajo tranquilidad a su comunidad de fans al confirmar que su agenda en América Latina continúa sin modificaciones. El cantante aseguró que ya se encuentra en proceso de recuperación y retomando sus actividades habituales.

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El 'Loop Tour' comenzó el 16 de enero de 2026 en Oakland y tiene previsto culminar el 12 de diciembre en la Ciudad de México. La etapa latinoamericana es una de las más esperadas por el británico, quien ha expresado su emoción por regresar a países que considera sus favoritos para presentarse. El calendario confirmado para la región incluye:



Santo Domingo (República Dominicana): 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. San Juan (Puerto Rico): 13 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico.

13 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico. Bogotá (Colombia): 16 de mayo en el Vive Claro Distrito Cultural.

16 de mayo en el Vive Claro Distrito Cultural. Lima (Perú): 20 de mayo en el Estadio Nacional.

20 de mayo en el Estadio Nacional. Quito (Ecuador): 23 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

23 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso.

27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso. San José (Costa Rica): 30 de mayo en el Estadio Nacional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co