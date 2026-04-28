Actores de Sin Senos Sí Hay Paraíso regresan a grabaciones rindiendo homenaje a sus compañeros

Luego de la tragedia que enlutó a la televisión colombiana cuando tres personas fallecieron en medio de un violento ataque durante las grabaciones de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' en Bogotá, la producción retomó sus jornadas en medio del dolor. A través de redes sociales algunos de los integrantes del elenco de la misma dejaron ver a sus seguidores cómo vivieron el primer día de regreso luego de lo ocurrido.

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Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril, cuando se llevaban a cabo grabaciones de la famosa serie en el centro de la ciudad. Según han detallado las autoridades, el ataque fue perpetrado por un hombre con problemas de salud mental y abuso de sustancias psicoactivas, quien de manera discriminada atacó a varias personas del equipo de producción.

Por este ataque, murieron dos integrantes del equipo de producción, otro quedó hospitalizado y el mismo atacante también perdió la vida.



¿Cómo fue el regreso a las grabaciones de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'?

Diferentes actores que hacen parte del elenco de la serie colombiana se pronunciaron luego de lo ocurrido lamentando el fallecimiento de sus compañeros de trabajo o detallando cómo vivieron esta situación. Todo esto en medio de unos días en los que, debido al luto y dolor que causó la pérdida de estos trabajadores, las grabaciones quedaron postergadas.



A pesar de algunas personas pidieron que cesaran las grabaciones de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', la producción retomó sus jornadas tras unos días devastadores para todos los integrantes del equipo de trabajo. A través de sus perfiles de Instagram, algunos de los actores también registraron cómo fue regresar a su trabajo con este equipo, ahora incompleto.



Una de las primeras en dar a conocer el regreso de las grabaciones fue Catherine Siachoque, una de las actrices principales de la serie. La actriz posteó una historia a blanco y negro en la que mostró la entrada a su camerino con el nombre de 'Hilda', su personaje. "Porque la mejor manera de honrarlos es seguir adelante. Nico y Henry, aquí estamos", escribió.

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Siachoque también mostró que el primer día de regreso no fue como cualquier día de trabajo para ellos. La producción recibió a todo el equipo con un mensaje escrito en una vela y una rosa blanca. "Nicolás y Henry, nos dejan una huella imborrable. Encendemos esta luz para recordarlos con cariño y honrar su memoria siempre. Que en paz descansen. Vuelen alto", se leía en el mismo.

Por otro lado estuvo Carolina Gaitán, quien interpreta a 'Catalina la pequeña' en la producción. La actriz mostró a través de sus historias que regresó a las jornadas de grabación con lo que ella describió con un "vació infinito" y no pudo evitar las lágrimas al llegar a su motorhome.

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'La Gaita' señaló que "volver a este motorhome donde estábamos muertos de la risa la última vez con Nico ha sido absolutamente devastador. Me la paso como preguntándole a todos los que más hablaban con Nico qué tal se sentía él en el proyecto y todos dicen que estaba muy feliz de estar en el proyecto".

Carolina Gaitán también señaló que regresar a las grabaciones es una manera de rendir homenaje a sus compañeros que fallecieron, pero reconoció que para ninguno ha sido fácil atravesar el duelo y tener que hacer eso a una frase tan popular en el mundo del entretenimiento: el show debe continuar. “Pienso tanto en las familias y justamente por ellos es que se merece mucha prudencia todo este tema. Se les agradece full”, aseguró con la voz entrecortada.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co