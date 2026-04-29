Exjurado de Yo me llamo reveló que le diagnosticaron cáncer y que fue operado de urgencia

El presentador y representante de artistas Jairo Martínez, quien fue jurado del programa Yo me llamo de Caracol Televisión, dio a conocer que padeció de cáncer. El cartagenero también contó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.



"Yo no tenía ni un síntoma y yo por irresponsable desde la pandemia no me examinaba la próstata. Tengo una hernia que quería operar", comenzó contando Martínez en entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión. El presentador dijo que en un sueño su mamá se le apareció y le dijo que quería que estuviera bien para su cumpleaños. "Mi mamá tiene 15 años de fallecida. Cuando las fiestas y me bailé las 7 horas, se me inflamó una hernia que yo tenía ahí medio descuidada en la ingle y comienzo a hacerme los exámenes para operarme la hernia. Me descubren en los antígenos que los tengo superaltos", reveló.



¿Cómo fue el proceso para tratar el cáncer?

Tras ese descubrimiento, los médicos le ordenaron una biopsia al representante de artista y fue cuando descubrieron que tenía cáncer de próstata. "Gracias a Dios capsulado; entonces eso fue el primer pronóstico, pero había que hacer una serie de exámenes de la pelvis, los contrastes, la presión. Nunca he hecho ejercicio, yo no le paró a las dietas, bastante rumbero (...) Simplemente Dios me quería dar por donde más me duele, en la próstata, para que yo de alguna forma tuviese un tiempo de reflexión que lo he tenido bastante en estos días", contó Martínez.

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El presentador fue operado y le sacaron el 30% de la próstata y los ganglios. "Gracias a Dios hasta el día de hoy todo está bajo control. Parezco una mujer con cesárea porque yo pensé que la próstata se hacía por los genitales y no es por el estómago, así que a mí me abrieron", agregó el representante, quien fue uno de los primeros jurados de Yo me llamo en su lanzamiento en Caracol Televisión en 2011. Martínez fue jurado junto a la imitadora Luz Amparo Álvarez y a la actriz Amparo Grisales.

Al terminar su entrevista en La Red, Martínez contó la lección que le dejó esta emergencia médica. "Le digo a todo el que nos está viendo: esto es una lección grandísima. Si uno se la hace anualmente (el examen de la próstata), te pueden hacer un tratamiento en vez de llegar a la cirugía que llegué yo. Por primera vez en mi vida estoy pensando en mí, estoy pensando en mi salud y creo que ese fue el mensaje de mi madre porque el día que a mí me dijeron que yo tenía el cáncer fue el 11 de febrero, el día de mi cumpleaños. Mira lo curioso que ella me estaba avisando.



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