Exparticipante de show de parejas de Netflix irá a prisión por intentar asesinar a su exesposa

Santiago Martínez, argentino reconocido a nivel internacional por su participación en el reality de parejas de Netflix 'Love Is Blind', fue condenado recientemente a 15 años de cárcel por el intento de feminicidio contra Emily Ceco, su exesposa y a quien conoció en el famoso formato de la plataforma de streaming para formar parejas.

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Luego de un año de haber sido detenido, tras la denuncia pública de la también exparticipante del formato, un tribunal argentino lo encontró culpable del delito de intento de feminicidio y lo sentenció a 15 años privado de la libertad.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Santiago Martínez y Emily Ceco se conocieron participando en el reality de parejas de Netflix, en su versión argentina. El formato tiene como objetivo llevar a personas solteras al altar a través de una premisa: 'el amor es ciego'. Para ello, solteros y solteras sostienen citas sin poder verse o revelarse nada sobre su físico y estableciendo así una conexión diferente.

Llegado el momento, la pareja se compromete y es ahí cuando pueden conocerse en persona. Comparten un viaje juntos y luego tienen una especie de convivencia para reafirmar si su conexión sobrevivirá a la vida real y, de ser así, llegan al altar para finalmente casarse.



En su temporada, estrenada en 2024 en la plataforma, Emily y Santiago se convirtieron rápidamente en una de las parejas más queridas del programa. Ambos salieron juntos del reality y en la vida real planeaban reafirmar su compromiso casándose por la iglesia. Sin embargo, un año después, Ceco denunció públicamente a Martínez por intento de asesinato y reveló todo lo que vivió en ese año de matrimonio.



Además de la denuncia ante las autoridades, la argentina contó su historia públicamente en un videopodcast, al que llegó con lentes oscuros para cubrir el moretón que tenía en uno de sus ojos a causa de los golpes propinados por su expareja.

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"La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar", detalló Emily en su momento, asegurando que los golpes se dieron de un momento a otro mientras estaban hablando de los planes de su boda. "Nosotros nos íbamos a casar de vuelta ahora por la iglesia, porque en el programa nos habíamos casado solo por lo civil. Mi mamá, con mis hermanas, mis tías y mis primas me organizaron una despedida de soltera sorpresa".

Según la mujer, cuando planeaba salir de la casa en la que convivía con Santiago Martínez, rumbo a esa despedida de soltera, este se lo impidió de manera violenta. "Él me sacó el teléfono de la mano y con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía y me dijo: ‘vos no te vas a ningún lado’" y agregó que en ese momento empezó a golpearla.

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"Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama y ahí me empezó a ahorcar con mis brazos (...) Mientras me pegaba, me empezó a escupir". La situación se puso bastante violenta y, según Emily Ceco, quedó bastante herida y sin la posibilidad de salir de su casa por varios días, retenida por Martínez.

Finalmente, ella pudo escapar días después y pedir ayuda, fingiendo que había perdonado a Martínez y aprovechando un descuido del mismo para encontrarse con su hermana.

Santiago Martínez la buscó a través de mensajes de texto para pedirle perdón, pero la decisión de Emily Ceco estaba tomada y no cedió ante sus promesas de ir a terapia. El argentino fue detenido en febrero de 2025 y, desde entonces, se estaba a la espera de su condena que llegó finalmente un año después. Además, el hombre también irá a la palestra tras conocerse que lleva un “kiosko” ilegal dentro del penal en el que se encuentra.

"Ya estoy tranquila, no sé qué va a pasar de aquí a 15 años, pero la verdad es que estoy muy contenta porque se hizo justicia", expresó Ceco, según citó A24.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co