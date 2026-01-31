Así puede ver en vivo el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín

Bogotá es escenario este sábado 31 de enero del concierto homenaje a Yeison Jiménez, que se realiza en el estadio El Campín y reúne a miles de personas que asisten para cumplirle el sueño y la promesa al cantante de música popular. El evento corresponde a lo que originalmente hacía parte de su Mi Promesa Tour 2, pero fue transformado en un tributo póstumo tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.



Desde horas de la tarde, seguidores provenientes de distintas regiones del país comenzaron a ingresar al escenario deportivo, cuyas puertas se abrieron a la 1:00 p.m. La programación artística avanza conforme a lo previsto y confirma la decisión de la organización y de la familia del cantante de seguir adelante con el concierto, como una manera de honrar su memoria y cumplir el compromiso que Yeison Jiménez había adquirido con su público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El homenaje inició con la presentación de Jhon Alex Castaño, quien fue el primer artista invitado en subir al escenario. Su participación marcó el comienzo de una noche dedicada a recordar la trayectoria musical del intérprete. Posteriormente, el cantante de vallenato, Nelson Velásquez continuó con las presentaciones, hasta el momento son los únicos que se han presentado.



Vea EN VIVO Mi Promesa 2, el homenaje al 'Aventurero'

Haga click aquí para ver el concierto.

La organización del evento, liderada por Sírvalo Pues, junto a la familia de Yeison Jiménez, decidió mantener el concierto tal como estaba planeado, adaptándolo a un homenaje que resalta la trayectoria artística del cantante. Sobre el escenario, la banda original del artista interpreta el montaje musical que él había dejado preparado para esta presentación.



Durante el desarrollo del concierto, se sumarán artistas invitados como Andy Rivera, Natalia Jiménez, Álex Campos y Pasabordo, quienes rinden homenaje interpretando algunos de los temas más representativos del repertorio de Yeison Jiménez y propios de los cantantes.



Con el propósito de que todos los seguidores puedan ser parte de este momento, incluso quienes no lograron asistir de manera presencial, la organización confirmó que el concierto se transmite en vivo a través de su canal oficial de YouTube. Gracias a esta transmisión, miles de fanáticos pueden seguir el homenaje en tiempo real desde diferentes lugares del país y del exterior.

Publicidad

El estadio El Campín adquiere un significado especial durante esta jornada, pues en 2024, Yeison Jiménez se convirtió en el primer artista de música popular en llenar este escenario, un hito que hoy es recordado como parte de su legado dentro del género.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co