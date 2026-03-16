Actor de Volver al futuro murió a los 89 años tras complicaciones de una operación

Tras la celebración de la edición número 98 de los premios Óscar, el mundo del cine entra en luto al conocerse que una nueva personalidad de la gran pantalla falleció. Se trata del actor Matt Clark, recordado por su paso por la película 'Volver al futuro 3'. Este lunes 16 de marzo se confirmó el fallecimiento del famoso.



¿De qué murió Matt Clark?

Según se ha informado en la prensa internacional, en días pasados el actor de 89 años fue sometido a una operación de espalda. Su familia confirmó que Clark presentó algunas complicaciones tras la cirugía. Detallaron que el fallecimiento ocurrió el domingo 15 de marzo en la mañana.

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La familia confirmó la noticia a TMZ detallando que el hombre murió en su hogar ubicado en Austin, Texas.



¿Quién era Matt Clark?

El papel más recordado de Matt Clark a lo largo de sus años de carrera fue el que hizo en 'Volver al futuro 3'. El actor interpretó a Chester, el camarero del pasado. Sin embargo, su historia en las producciones de Hollywood es extensa y marcada por un gran éxito en las décadas de los 80 y 90.

Clark fue uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión desde los años 80, especialmente por su trabajo junto a los también grandes actores Clint Eastwood y John Wayne, con quienes compartió escena en múltiples ocasiones.



Además de la famosa secuela de viajes de tiempo, Matt participó en historias como 'Las aventuras de Jeremiah Johnson', 'El puente de Remagen', 'El valor del honor', 'Mil maneras de morder el polvo', 'Candyman 2: Adiós a la carne', 'Golpe por golpe', 'La leyenda del Llanero Solitario', entre muchas otras.



Su último trabajo en la industria fue en 2024, como parte del elenco de 'Venom: El último baile'. Su familia resaltó que, aunque nunca disfrutó hacer parte del foco mediático, lo que más le apasionaba sí era estar frente a las cámaras dándole vida a diferentes personajes. El mismo Clark declaró alguna vez en una entrevista con The Hollywood Reporter en 1991 que actuar "era como siempre soñabas de niño: ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar".

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Matt Clark debutó en la gran pantalla en 1964 con 'Black Like Me'. Su compromiso y talento lo llevaron a interpretar papeles en diversas películas por esos años, especializado en el género Western.

"Era el tipo de actor que definió la cinematografía de Hollywood en su época dorada", dijo el director de Hacks, Gary Rosen, en un comunicado tras conocer la noticia del fallecimiento del actor. "Un actor de carácter absolutamente único que hacía memorable cada escena en la que aparecía", agregó.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL