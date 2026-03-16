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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Dónde ver las películas ganadoras de los Óscar: muchas ya están en Netflix, HBO o Prime Video

Dónde ver las películas ganadoras de los Óscar: muchas ya están en Netflix, HBO o Prime Video

Estas son algunas de las películas galardonadas en los Óscar que se pueden ver en streaming.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Películas de los premios Óscar

La ceremonia número 98 de los premios Óscar se llevó a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre y dejó una nueva lista de películas ganadoras. Aunque muchos fanáticos del cine disfrutan de ver las producciones nominadas antes de la gala para tener sus propias opiniones y ver sobre las cintas y cuáles son sus ganadoras, otras personas prefieren esperar a conocer los ganadores.

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Tras la premiación, muchos se interesan en ver las películas ganadoras por lo que buscan las plataformas en las que están o estarán disponibles.

Plataformas en las que están las películas ganadoras de los Óscar

Debido a los acuerdos de distribución actuales, así es como puedes encontrarlas en streaming (la disponibilidad puede variar ligeramente según la región del usuario):

En Max (HBO Max):

  • One Battle After Another: La gran ganadora con 6 estatuillas que también estará disponible en Movistar Plus, también disponible para alquilar por Apple TV, Prime Video, Filmin y Rakuten TV.
  • Weapons: Thriller de terror, ganadora a mejor actriz de reparto.
  • Sinners: Próximamente disponible para streaming directo, actualmente en compra/renta digital por Apple TV, Prime Video, Filmin y Rakuten TV.

En Netflix:

  • KPop Demon Hunters: Película animada y mejor canción.
  • Frankenstein: La versión de Guillermo del Toro, ganadora de 3 premios técnicos.
  • The Singers: Cortometraje de acción real - empate.

En Disney+:

  • Avatar: Fire and Ash: Efectos visuales.
  • Sentimental Value: En algunas regiones de Europa y Latinoamérica tras su paso por salas.

En salas de cine / Alquiler digital:

  • Hamnet y Sentimental Value aún se encuentran en carteleras de algunos cines o disponibles para renta en plataformas como Apple TV y Prime Video.

Michael B. Jordan se lleva su primer Óscar

Michael B. Jordan se llevó este domingo el Óscar a mejor actor por interpretar a dos gemelos que enfrentan el mal en la fábula racial vampiresca Sinners, otros dos roles de luchador apesadumbrado como los que el director Ryan Coogler suele confeccionar para él.

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Derrotó a Timothée Chalamet, estrella de Marty Supremo, quien había sido el favorito la mayor parte de la temporada de premios de Hollywood, así como a Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y el brasileño Wagner Moura (El agente secreto).

"Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí", dijo un emocionado Jordan al subir al palco del Teatro Dolby. "Dios es bueno", añadió, antes de agradecer a su familia, quien lo acompañó a la ceremonia, así como al elenco.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con informarción de AFP
PERIODISTA DIGITAL

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