Dónde ver las películas ganadoras de los Óscar: muchas ya están en Netflix, HBO o Prime Video

La ceremonia número 98 de los premios Óscar se llevó a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre y dejó una nueva lista de películas ganadoras. Aunque muchos fanáticos del cine disfrutan de ver las producciones nominadas antes de la gala para tener sus propias opiniones y ver sobre las cintas y cuáles son sus ganadoras, otras personas prefieren esperar a conocer los ganadores.

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Tras la premiación, muchos se interesan en ver las películas ganadoras por lo que buscan las plataformas en las que están o estarán disponibles.



Plataformas en las que están las películas ganadoras de los Óscar

Debido a los acuerdos de distribución actuales, así es como puedes encontrarlas en streaming (la disponibilidad puede variar ligeramente según la región del usuario):



En Max (HBO Max):

One Battle After Another: La gran ganadora con 6 estatuillas que también estará disponible en Movistar Plus, también disponible para alquilar por Apple TV, Prime Video, Filmin y Rakuten TV.

La gran ganadora con 6 estatuillas que también estará disponible en Movistar Plus, también disponible para alquilar por Apple TV, Prime Video, Filmin y Rakuten TV. Weapons: Thriller de terror, ganadora a mejor actriz de reparto.

Thriller de terror, ganadora a mejor actriz de reparto. Sinners: Próximamente disponible para streaming directo, actualmente en compra/renta digital por Apple TV, Prime Video, Filmin y Rakuten TV.

En Netflix:

KPop Demon Hunters : Película animada y mejor canción.

: Película animada y mejor canción. Frankenstein: La versión de Guillermo del Toro, ganadora de 3 premios técnicos.

La versión de Guillermo del Toro, ganadora de 3 premios técnicos. The Singers: Cortometraje de acción real - empate.

En Disney+:

Avatar: Fire and Ash: Efectos visuales.

Efectos visuales. Sentimental Value: En algunas regiones de Europa y Latinoamérica tras su paso por salas.

En salas de cine / Alquiler digital:

Hamnet y Sentimental Value aún se encuentran en carteleras de algunos cines o disponibles para renta en plataformas como Apple TV y Prime Video.

Michael B. Jordan se lleva su primer Óscar

Michael B. Jordan se llevó este domingo el Óscar a mejor actor por interpretar a dos gemelos que enfrentan el mal en la fábula racial vampiresca Sinners, otros dos roles de luchador apesadumbrado como los que el director Ryan Coogler suele confeccionar para él.

Derrotó a Timothée Chalamet, estrella de Marty Supremo, quien había sido el favorito la mayor parte de la temporada de premios de Hollywood, así como a Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y el brasileño Wagner Moura (El agente secreto).



"Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí", dijo un emocionado Jordan al subir al palco del Teatro Dolby. "Dios es bueno", añadió, antes de agradecer a su familia, quien lo acompañó a la ceremonia, así como al elenco.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con informarción de AFP

PERIODISTA DIGITAL