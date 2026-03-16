Premios Óscar: ¿se llevan dinero los ganadores y cuánto cuesta una estatuilla?

La nueva ceremonia de los Premios Óscar dejó varios momentos importantes y destacados en la industria del entretenimiento y las películas. Además de los momentos destacados y los ganadores, la ceremonia cada año deja preguntas a los usuarios de redes sociales e internautas sobre el dinero que mueven estos premios.

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Muchos se preguntan si los ganadores de las estatuillas doradas, además del reconocimiento de tener un premio Óscar, también se llevan una considerable cantidad de dinero. Además, si una persona podría comprar una de las afamadas piezas entregadas a los ganadores.



¿Los ganadores de los premios Óscar también reciben dinero?

Aunque parezca sorprendente para una industria que mueve miles de millones de dólares, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) no entrega ningún tipo de incentivo económico directo a los nominados ni a los ganadores. El reglamento oficial de la organización es enfático al señalar que el reconocimiento se centra exclusivamente en los logros artísticos y técnicos, buscando preservar la integridad y el simbolismo del premio.

Para la Academia, el verdadero valor del Óscar reside en su prestigio, una validación profesional que ha crecido desde la primera entrega en 1929. Por lo tanto, el cheque en efectivo no forma parte del protocolo de la noche.



¿Qué reciben los ganadores de los Óscar?

Aunque la Academia solo entrega a los ganadores la estatuilla dorada, el mercado secundario se encarga de que los protagonistas no se vayan con las manos vacías. Desde 2003, la empresa de marketing Distinctive Assets —que no tiene relación oficial con la AMPAS— entrega una exclusiva bolsa de regalos a los nominados en las categorías principales, como mejor actor y actriz.



Estas bolsas contienen varios bonos y premios que implican experiencias en diferentes luagres del mundo y empresas de lujo. En la edición de 2025, se estimó que el valor total de estos obsequios superó los 200.000 dólares. Entre los artículos y experiencias incluidos destacan:



Estancias de cuatro noches en resorts de lujo en las Maldivas .

. Retiros de cinco noches en las colinas de Sri Lanka .

. Productos de alta gama para el cuidado facial y capilar.

Bonos para tratamientos estéticos, incluyendo procedimientos como la liposucción .

. Kits de pruebas genéticas.

¿Cuánto vale realmente la estatuilla?

La icónica figura, recubierta en oro de 24 quilates, tiene un coste de fabricación que ronda los 400 dólares (aproximadamente millón y medio en pesos colombianos). No obstante, si un ganador intentara venderla para obtener liquidez, se encontraría con un muro legal.



Desde 1951, la Academia instauró una norma estricta para evitar que los trofeos terminen en subastas comerciales. Según el reglamento, cualquier galardonado —o sus herederos— que desee deshacerse de la estatuilla debe ofrecerla primero a la Academia por el precio simbólico de 1 dólar. Esta restricción busca proteger los derechos de autor y la marca del Oscar, convirtiendo su valor comercial legal en prácticamente nada.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL