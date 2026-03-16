Mapa oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: nuevas zonas y más sorpresas

El Festival Estéreo Picnic está a la vuelta de la esquina y los organizadores del evento han revelado el mapa oficial del evento que se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo. Con ese mapa será mucho más fácil para los miles de asistentes ubicarse y marcar sus puntos claves para no perderse a sus artistas favoritos, experiencias y lugares clave para su cuidado.

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El mapa publicado por los organizadores deja en evidencia que cada vez más el Estéreo Picnic se posiciona como uno de los festivales más grandes del país, ocupando gran parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar con sus ahora seis escenarios, zonas de comidas, baños, mercado, y las zonas VIP y de menores.

Bogotá se prepara para vivir tres días de música en vivo con artistas de talla internacional como Sabrina Carpenter, The Killers, Tyler the creator, Kygo, y artistas nacionales como Luis Alfonso, Aria Vega o Timo.

Este es el mapa oficial del Festival Estéreo Picnic

Las convenciones del mapa dejan en evidencia la ubicación de los seis escenarios: Estéreo Picnic, Un mundo distinto, Bosque, Páramo, Lago y Falabella, siendo Lago el escenario novedoso del FEP este año, en el que han anticipado que será un lugar de mucha diversión y con sorpresas.



También se ve que a lo largo de la extensión del espacio definido para el festival habrá: zona de comidas y restaurantes, zona de baños y lavamanos, puntos de información e incidencias, zona de bebidas con alcohol, zona de bebidas no alcohólicas, puntos de recarga cashless, puntos de soluciones cashless, sala de prensa, zonas de accesibilidad, zonas de mínimo vital de agua, zona VIP, zona menores (Futuro picnic), zonas de experiencias, Oasis y zona de recuperación, zona de objetos perdidos, merch oficial, feria Vassar y la zona de acreditaciones.



Foto: Páramo Presenta

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Según el mapa revelado por Páramo Presenta a una semana el evento, la entrada de ingreso para el Futuro Picnic estará sobre la Av. Mutis (calle 63). Esta área tendrá graderías exclusivas en el escenario principal y en Un Mundo distinto, además de toda la experiencia del FEP, pero en una zona única para ellos, donde encontrarán restaurantes, merch oficial, oasis, baños, recarga cashless y experiencias.



La previa del FEP en la Casa Smirnoff

Para quienes no pueden esperar al inicio oficial, la experiencia comienza en La Smirnoff House, ubicada en Quinta Camacho (Cra. 10A #70-24). Esta casa cultural funciona como la antesala perfecta del Festival Estéreo Picnic, ofreciendo una agenda diversa de DJs y activaciones de martes a sábado hasta el 20 de marzo.

A través de la creación de contenido en salas como el Cringe Core Room o el Podcast Room, los asistentes pueden acumular Cringe Coins. Estos puntos, registrados en tiempo real, pueden canjearse por premios de alto nivel, incluyendo pases VIP para los tres días del festival, mercancía exclusiva e incluso entradas para la edición del FEP 2027.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL