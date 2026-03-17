La Reina del Flow anuncia gira de conciertos en Latinoamérica: ¿qué países visitará?

La serie de Caracol Televisión, La Reina del Flow, da un nuevo paso en su consolidación como fenómeno internacional al anunciar su llegada a los escenarios de Latinoamérica con un espectáculo en vivo que promete llevar su universo musical más allá de la pantalla.



Bajo el concepto de “La Reina del Flow en Concierto”, la producción de Caracol Televisión se transforma en una propuesta innovadora que reunirá la música, los personajes y la narrativa que han cautivado a millones de espectadores en Colombia e Hispanoamérica. Este formato busca conectar directamente con el público a través de presentaciones en vivo, donde los seguidores podrán cantar y revivir las historias que marcaron la serie.

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El anuncio llega luego del exitoso paso del espectáculo por España, donde logró agotar localidades en escenarios de gran capacidad como el Movistar Arena de Madrid y avanzar hacia el “sold out” en más de 13 ciudades. Este resultado confirmó el impacto global de la producción y abrió la puerta para su expansión hacia nuevos mercados, especialmente en América Latina, donde cuenta con una sólida base de seguidores.



¿Qué países de Latinoamérica visitará?

Ahora, el turno es para la región. Según la información revelada en el póster oficial del tour, la gira incluirá una amplia lista de países:



Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Paraguay

Perú

Venezuela.

Aunque por ahora no se han confirmado fechas ni ciudades específicas, la expectativa crece entre los fanáticos que esperan ver en vivo a sus personajes favoritos.

El espectáculo contará con la participación de figuras centrales de la serie, entre ellos Charly Flow y Yeimy Montoya, en su versión joven, junto a parte del elenco que ha dado vida a esta historia. La propuesta promete una experiencia inmersiva, en la que la música, uno de los pilares del éxito de la producción, será la protagonista, acompañada de una puesta en escena que recrea el universo narrativo de la serie.



La iniciativa es organizada por Fénix Entertainment y Caracol Televisión, que buscan replicar el éxito alcanzado en Europa y consolidar el proyecto en Latinoamérica. "La corona vuelve a brillar. Algo muy grande está por llegar a Latinoamérica, Muy pronto", dice la publicación en redes sociales.



Mientras se anuncian las fechas oficiales, la serie en su tercera temporada, continúa emitiéndose en las noches de Caracol Televisión a partir de las 9:30 p.m. Además, también está disponible en la plataforma de streaming Netflix, donde sus episodios han sido lanzados en diferentes bloques.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co